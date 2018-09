"Kaspar Hauser, il delitto d’Europa" conferenza a Villa Mantua Benavides

La scuola di Naturopatia umanistica Hermes propone la conferenza:

"Kaspar Hauser, il delitto d’Europa"

Mercoledì 10 ottobre, ore 20.45.

Dettagli

Nel 1828 un giovane molto strano fu trovato in una piazza di Norimberga. Sosteneva di chiamarsi Kaspar Hauser e presentava deficit e qualità davvero particolari, al punto che si occuparono di lui illustri personaggi come Feuerbach e il Prof. Daumer, oltre che suscitare interesse quasi morboso in tutta Europa. Rudolf Steiner fa accenno al suo compito spirituale in pochissime e scarne comunicazioni, ma ci fa intuire che attraverso di lui si sarebbero potuti svolgere i migliori destini dell’Europa intera.

Relatore Alessandro Benati, ricercatore in Antroposofia.

Entrata a libero apprezzamento; riservata ad un pubblico adulto.

Presso la sede dei corsi, villa Mantua Benavides, via Tormene 3, Valle San Giorgio.

Per informazioni

3470128141 – 04291761156

segreteria@naturopatia-hermes.it

www.naturopatia-hermes.it

http://www.naturopatia-hermes.it/corso/ciclo-di-conferenze-sulla-biografia-kaspar-hauser-il-delitto-deuropa/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/517574162041411/