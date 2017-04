Kaurna Cronin in concerto al Circolo Nadir

Arriva al Circolo Nadir uno dei più promettenti giovani interpreti australiani, il pluripremiato folk-singer Kaurna Cronin, acclamato cantautore internazionale.

Rinomato per i suoi tour instancabili e per la sua capacità di catturare il pubblico in un viaggio musicale poetico ed emozionante, sarà accompagnato dalla sua band d'ispirazione folk-rock, composta da Tom Kneebone, Kiah Gossner e Kyrie Anderson.

Dopo il riconoscimento come artista dell'anno 2015 dalla Folk Alliance Australia, insieme a numerosi altri premi, Kaurna ha totalizzato oltre duecentocinquanta concerti internazionali negli ultimi anni ed è prossima la pubblicazione del quarto album in studio "Euphoria, Delirium & Loneliness".

Appuntamento il 26 aprile alle ore 21.30 al circolo di piazzetta Gasparotto.

Ingresso riservato ai soci ARCI.