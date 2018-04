Manifestazione “Keep clean and ride” tappa padovana: sport e racconta rifiuti

La città di Padova ospita la penultima tappa della manifestazione “Keep clean and run” che quest’anno si svolge in bicicletta diventando “Keep clean and ride”.

La manifestazione, promossa dall’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale - Aica, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito della campagna europea “Let’s clean up Europe!”, intende coniugare l’attività fisica a quella della raccolta dei rifiuti abbandonati.

“Keep clean and ride” è partita da Bari giovedì 12 aprile e si conclude a Chioggia giovedì 19 aprile, coinvolgendo molti eco-atleti, guidati da Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, che arrivano a percorrere complessivamente 969 chilometri.

Programma

mercoledì 18 aprile

ore 16.30 - piazza delle Erbe

Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale e il testimonial Francesco Moser, campione del mondo di ciclismo, promuovono un’azione di pulizia dell’area dai mozziconi di sigaretta.

ore 17.45 - sala del Consiglio di Palazzo Moroni

Incontro-dibattito, aperto alla cittadinanza, con l’onorevole Barbara Degani, l’assessore all’ambiente Chiara Gallani e Roberto Cavallo che presentano il senso dell’iniziativa e forniscono i dati legati ai rifiuti raccolti durante il percorso.

Modera l’incontro Ludovica Casellati di viagginbici.com.

Prima di proseguire verso la tappa finale a Chioggia, viene coinvolta la scuola primaria Ricci Curbastro con un’operazione congiunta di pulizia dell’area verde antistante la scuola.

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Fax 049 8237527

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento arch. Franco Fabris

Social pagina Facebook profilo Twitter