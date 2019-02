“Ken Saro-Wiwa. Storia di un ribelle romantico”, presentazione del graphic novel al San Gaetano

Per il ciclo di incontri Saggia_Mente, organizzato dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova e dedicato alla divulgazione di libri e temi legati ai problemi dell'oggi, martedì 19 febbraio alle 17.30, presso la biblioteca civica del centro culturale San Gaetano in via Altinate 71 a Padova, l'autrice pisana Anna Cercignano, insieme all'editore Guido Ostanel e al giornalista Paolo Coltro, presentano la graphic novel intitolata "Ken Saro-Wiwa. Storia di un ribelle romantico", edito dalla casa editrice padovana BeccoGiallo. Scrittore, autore televisivo, politico, attivista per i diritti sociali, Saro-Wiwa è stato uno degli intellettuali più influenti dell’Africa contemporanea.

L'incontro, introdotto da Vincenza Cinzia Donvito, è un'occasione per discutere delle nuove forme di imperialismo economico e del ruolo del giornalista e dell'impegno ai nostri giorni. L'ingresso è libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/538568703318725/

Gallery