Padova Jazz Festival: Kenny Barron (pianoforte) alla Sala dei Giganti

Giovedì 14 novembre la Sala Dei Giganti ospiterà (alle ore 21) il secondo dei tre recital di solo piano che danno un forte impronta al calendario del Padova Jazz Festival. Ne sarà protagonista Kenny Barron, uno dei colossi del piano jazz. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Centro d’Arte dell’Università di Padova e sarà preceduto da una breve performance del pianista Muraad Layousse, che suonerà musiche di Gershwin.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno di Antenore Energia. Si inaugura quest’anno un’importante collaborazione con il Centro d’Arte dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta, per la realizzazione dei concerti alla Sala dei Giganti e alla Sala Fronte del Porto/PortoAstra.

Scopri tutti gli eventi di "Padova Jazz 2019"

Kenny Barron (1943) è uno dei più apprezzati pianisti mainstream in circolazione. Della sua luminosa carriera bisogna ricordare gli esordi al fianco di Dizzy Gillespie, Lee Morgan e Freddie Hubbard, nonché la meravigliosa e proficua collaborazione al fianco di Stan Getz, di cui Barron fu il pianista preferito. E non vanno dimenticati gli Sphere: magico quartetto sorto negli anni Ottanta, che rileggeva creativamente il mondo di Thelonious Monk (con due fedelissimi monkiani al fianco di Barron: il sassofonista Charlie Rouse e il batterista Ben Riley).

Il nome di Kenny Barron evoca più di un brivido nell’appassionato di jazz. Innanzitutto per l’estrema eleganza e limpidezza del suo tocco, poi per la cultura profonda, capace di dominare il linguaggio pianistico moderno che parte da Monk e Bud Powell e si affina successivamente con Hank Jones e Tommy Flanagan. L’agilità di fraseggio e la sorprendente elasticità artistica gli permettono di affrontare con disinvoltura contesti assai diversi, compresa quell’arte a sé che è l’accompagnamento di cantanti.

Barron è, in una parola, un fuoriclasse, che dall’alto di una carriera ricchissima è riuscito a far progredire il piano jazz tanto da portarlo a livelli di concertismo assoluto. E non è un caso che il suo nome figuri sempre più spesso in rassegne di musica classica.

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: www.padovajazz.com

Fb https://www.facebook.com/padovajazz/

Evento facebbok https://www.facebook.com/events/1368121273350296/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Biglietti

Sala dei Giganti

14/11: Kenny Barron

intero 25 euro, ridotto 20, ridotto studenti 10

Prevendita: online su www.ticketmaster.it; www.teatrostabileveneto.it; biglietteria Teatro Verdi.

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo (applicati solo sulle prevendite online).

Riduzioni

Under 26, over 65, studenti universitari muniti di badge, abbonati alla prosa del Teatro Stabile del Veneto.

Riduzione speciale studenti riservata agli studenti dell’Università di Padova.