“Khomeini. Il rivoluzionario di Dio”, presentazione del libro a palazzo Moroni

“La religione che di fronte alle superpotenze ha reso l’Iran saldo come una roccia è forse l’oppio della società?”

Lettera di Khomeini a Mikhail Gorbaciov

Venerdì 1 febbraio 2019, alle ore 18.30 in sala Paladin a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 Padova, dopo il saluto istituzionale dell’assessore alla Cultura Andrea Colasio, il giornalista Gian Antonio Stella presenta il libro di Alberto Zanconato “Khomeini. Il rivoluzionario di Dio” (Castelvecchi, 2018). Sarà presente l’autore.

L’evento è organizzato dall’associazione Cuore di Carta nell’ambito della rassegna letteraria Fiera delle Parole.

11 febbraio 2019 - 40°Anniversario della Rivoluzione iraniana

Un mistico che sfida il clero ortodosso ma difende le forme tradizionali di devozione. Un marito e padre di famiglia amorevole che invita le madri a consegnare i figli oppositori per farli giustiziare. Un raffinato estimatore della poesia classica persiana che difende le fustigazioni e le amputazioni previste dalla shari’a. Un nazionalista che fa appello a una sollevazione internazionale contro i tiranni. A quarant’anni dalla rivoluzione iraniana e a trenta dalla morte, questa biografia, frutto di anni di ricerca su fonti spesso inedite, mette in luce i tanti aspetti e le contraddizioni – nell’azione politica come nella vita privata – di un uomo che ha cambiato il corso della Storia: è sotto la sua guida, infatti, che l’Islam prende il posto dei movimenti laici e marxisti come forza antimperialista in tutto il Medio Oriente. Un libro imprescindibile, la cui leggibilità non compromette mai il rigore della ricerca, per conoscere al di là degli stereotipi uno dei grandi protagonisti del Novecento, figura eroica e quasi soprannaturale per i suoi seguaci, incarnazione del Male per i nemici.

Alberto Zanconato. Giornalista dell’Agenzia Ansa dal 1984. È stato corrispondente da Teheran (1994-1997 e 2001-2011), da Tokyo (1997-2001) e, a partire dal 2011, da Beirut per la regione del Medio Oriente. Con Castelvecchi ha già pubblicato L’Iran oltre l’Iran. Realtà e miti di un Paese visto da dentro (2016; nuova edizione aggiornata 2017).

