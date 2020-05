Kid pass days 2020: due giorni di attività educative a misura di bambino con i musei veneti

È in arrivo la nuova edizione, tutta online, di kid pass days che si terrà il weekend del 9 e 10 maggio 2020 . Sono oltre settanta tra musei, ville, parchi archeologici, spazi culturali in Italia, protagonisti del primo evento digitale dedicato alle famiglie. Una pioggia di adesioni anche dal Veneto, con alcuni dei più importanti musei coinvolti nelle città e province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza.

Di cosa si tratta

I kid pass days 2020 sono la più grande maratona di eventi online organizzati in simultanea, una grande library con proposte di attività educative e ricreative, fruibili per l’occasione in streaming e sui social. A portata di smartphone, tablet, pc e smart tv. Un invito a provare nuove attività che avvicinano alla cultura, all'arte e alla tecnologia con tre aree tematiche da esplorare, per tutti i gusti e le età: Piccoli Artisti; I love History; A tutta Scienza.

I dettagli e le attività

I protagonisti e le attività di kid pass days in Veneto: a Venezia con la Fondazione Musei Civici e il progetto Dal dipinto alla carta: un fiore per te, si realizzerà un’opera floreale ispirata all’arte e alla primavera (una bella idea per la Festa della mamma!); la Collezione Peggy Guggenheim condurrà nel fantasioso mondo in scatola dell’artista Joseph Cornell, e tra le Emozioni del Vetro insieme ad Artsystem e Le stanze del vetro.

Si ballerà con il laboratorio di danza creativa Danza/te al D3082 | Woman Art Venice (Domus Civica), accompagnati da un Soffio di Vento con le storie sonore di BarchettaBlu e i musicisti dell’Ensemble Musagète a Palazzetto Bru Zane; il Centro Culturale Candiani ci trasformerà in I Vagamondi delle Stelle, per imparare a viaggiando da fermi, anche se chiusi in casa, con i sogni ad occhi aperti; a Padova il FAI Villa dei Vescovi insegnerà come costruire un vero erbario e realizzare un affresco, mentre il MUSME – Museo di Storia della Medicina spiegherà la magia del corpo umano nei laboratori Un orecchio sopraffino e LiveAnatomy; con Ago, filo e tanti miti! insieme ai consigli del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, si scoprirà come realizzare un taccuino da disegno, uguale a quello del grande scultore; il Palladio Museum di Vicenza coinvolgerà i piccoli in una versione inedita del gioco dell’oca, con delle pedine speciali: gli architetti che si sfidarono al progetto delle nuove logge per il Palazzo della Ragione.

La cultura a misura di bambino

Scopo dei kid pass days è diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, valorizzando eventi di qualità rivolti alla famiglia. Da cinque anni kid pass days si conferma il più grande programma di edutainment d’Italia e, per questa, edizione si rinnova raggiungendo le famiglie direttamente a casa attraverso la rete. Un modo per aiutare i più piccoli e i loro genitori a gestire questo particolare periodo, imparando e divertendosi da casa. Ricchissimo il programma dello Special Live Day in onda il 10 maggio, dalle ore 10 alle 18.30. a cui prendono parte anche sponsor e partner; Mielizia aprirà le porte sul mondo delle api e del miele con l'open day del parco sui Colli Bolognesi; Alinor promuoverà una merenda sana per i bimbi (perfetta anche per i grandi); Pingu’s English Italy regalerà una giornata di laboratori in diretta Facebook, tutta in inglese.