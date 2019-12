Kingdom, spettacolo al teatro Maddalene dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020.

In Kingdom Agrupación Señor Serrano propone la sua personalissima idea di cinema in tempo reale. Per farlo crea un cocktail irriverente che mescola banane, consumismo, spot pubblicitari, punk rock, King Kong, supermercati, multinazionali, colpi di stato, bestialità, musica trap e uomini macho in una festa senza fine. La compagnia presenta un’espansione del proprio linguaggio performativo creando un dispositivo che mette in comunicazione diversi elementi utilizzati dal vivo: musica, performance e movimento si integrano armoniosamente con oggetti e proiezioni video. In una dimensione, che è al contempo onirica e concreta, Kingdom parla di capitalismo e di banane con un alleato perfetto e inatteso: King Kong. Attraverso di lui e di ciò che rappresenta (virilità, forza travolgente, istinto) si mostrano i meccanismi del sistema economico e sociale dell’Occidente. Banane e King Kong, due totem del sistema, due bestie insaziabili che hanno bisogno di crescere senza limiti, divoratori di risorse, icone di massa ma, soprattutto, una condanna inevitabile per un sistema che non può smettere di crescere spingendoci verso l’estinzione. E se questo è il destino dell’umanità, cosa faremo, piangeremo? No, abbracceremo le nostre banane e festeggeremo.

Agrupación Señor Serrano crea un cocktail irriverente che mescola coreografie virili, spot pubblicitari, punk rock, King Kong, multinazionali e colpi di Stato in una festa senza fine.

Grec 2018 Festival De Barcelona, Fog Triennale Milano Performing Arts, Css Teatro Stabile Di Innovazione Del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile Del Veneto, Manchester Home Theatre, Teatros Del Canal, Teatre Lliure, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand Theatre, Romaeuropa Festival

Con il supporto di: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CCCB Kosmopolis, Sala Beckett, Teatre Auditori de Granollers, Xarxa Transversal, Graner - Mercat de les Flors

di: Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal

con: Diego Anido, Pablo Rosal, Wang Ping-Hsiang, David Muñiz e Nico Roig

musica: Nico Roig

programmazione video: David Muñiz

creazione video: Vicenç Viaplana

spazio e modelli in scala: Àlex Serrano e Silvia Delagneau

costumi: Silvia Delagneau

design luci: Cube.bz

coreografia: Diego Anido

spazio sonoro: Roger Costa Vendrell

supporto tecnico: Sergio Roca

assistente alla regia: Martín García Guirado

durata: 1h senza intervallo

Giovedì 30 gennaio alle ore 20.45;

venerdì 31 gennaio alle ore 20.45;

sabato 1 febbraio alle ore 20.45;

domenica 2 febbraio alle ore 16.

Intero 20 euro, ridotto 18 euro, abbonati 15 euro, giovani 10 euro.

Abbonati Turni B, C, D, E, F, H, L giorno a scelta

