Kinocchio Lab - Cinema in movimento, workshop ai Carichi Sospesi

Dal 6 al 16 settembre Kinocchio festeggia i primi 10 anni di cinema in movimento immergendo giovani filmmaker in un vortice creativo all’interno del quale impareranno a fare cinema accompagnati da professionisti del mestiere.

Il workshop

L’edizione 2018 del workshop, organizzato da Kinocchio - Il cinema in movimento, dedicato agli appassionati di cinema e audiovisivo, è aperta.

È possibile iscriversi, inviando la propria candidatura fino al 26 agosto, senza limite di età o cittadinanza.

Per iscriversi basta visitare il sito www.kinocchio.com e compilare il form d’iscrizione inserendo il curriculum vitae e un breve video di presentazione; inoltre per le 10 giornate di formazione è richiesto un costo d’iscrizione di euro 300.

Il laboratorio avrà luogo a Padova dal 6 al 16 settembre nella sede dell’associazione Carichi Sospesi, eccetto le giornate di ripresa che si svolgeranno in differenti location.

Si articolerà in una proposta suddivisa in diverse fasi nelle quali i partecipanti, accompagnati dai docenti, scriveranno, gireranno e monteranno dei cortometraggi. In questa speciale edizione saranno riuniti vecchi e nuovi aspiranti “kinocchi” che condivideranno non solo passione ma anche idee e progetti. Questo workshop è dedicato a chiunque voglia mettersi alla prova e vivere un’esperienza unica.

Contenuti e insegnanti

Kinocchio è un progetto culturale dedicato al cinema in tutte le sue forme artistiche e sociali, ideato per avvicinare aspiranti filmmaker allo scenario della produzione cinematografica italiana. In questo contesto i giovani talenti hanno la possibilità di lavorare in sinergia con maestri del cinema.

Quest’anno saranno presenti docenti come Paola Randi, la regista di "Tito e gli alieni", e Cristiano Travaglioli, montatore de "La grande bellezza" e vincitore del David di Donatello per "Anime Nere".

Contatti

info@kinocchio.com

Per info e dettagli sul workshop: www.kinocchio.com