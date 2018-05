"Kiss world record" con Emergency ai Navigli Padova

Sabato 5 maggio tutti ai Navigli per partecipare al “bacio più numeroso del mondo” e superare il record di 682 coppie stabilito lo scorso anno. L'edizione 2018 del Kiss World Record avrà però una partnership speciale rappresentata dal gruppo Emergency di Padova e avrà due obiettivi: quello di riuscire a far baciare più persone contemporaneamente in nome dell'amore, ma soprattutto quello di scattare delle foto da spedire attraverso gli europarlamentari padovani ai capi di stato e di governo dei paesi in guerra, per richiamare tutti all'importanza della pace. Per questo, all'iniziativa sarà collegata una raccolta fondi destinata ad Emergency, e tra i chioschi dei Navigli saranno presenti i volontari con banchetti, gadget e molto altro. I baristi e i gestori hanno già raccolto 1000 euro che verranno donati ad Emergency.

"Siamo orgogliosi di collaborare con realtà come Emergency, che in tutto il mondo lavorano per raggiungere fini nobili che ancora in pochi purtroppo riusciamo a comprendere - ha spiegato Federico “Chicco” Contin, gestore dei Naviglia - e in questa maniera proviamo a lanciare, nel nostro piccolo, un messaggio positivo in un periodo di forti tensioni a livello internazionale. Nello stesso tempo, come prevede la nostra filosofia, proviamo a divertirci e quindi invitiamo tutte le coppie a partecipare".

Per iscriversi, e provare a battere il record del 2017 di 682 coppie che si sono baciate contemporaneamente, basterà scrivere una mail a kissworldrecord@gmail.com e confermare la partecipazione, stampare il coupon e consegnarlo al Naviglio sabato sera entro le 21. In cambio, i partecipanti riceveranno una consumazione omaggio (una per coppia).

Alle 21.30, al suono della sirena, i presenti si baceranno per provare a stabilire il nuovo “Kiss World Record". I Navigli terranno compagnia ai padovani e animeranno le serate del Portello fino al 29 luglio. Dall'11 aprile sono già migliaia le persone che hanno affollato i chioschi, che quest'anno sono tutti dedicati alle grandi pellicole del passato.

Fino a fine luglio sono moltissime le iniziative previste, dalla rassegna culturale 'Il libro nel bicchiere', al 'Naviglio Buskers' con gli artisti di strada, fino al classico Spritz World Record, miss Maglietta Bagnata, la serata dedicata alla Taranta e tanta musica live.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/396975270771559/

