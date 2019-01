Koffee & The Raggamuffins Sherwood festival

Sherwood Festival & BomChilom Sound

presentano per la prima volta in Italia

Koffee & The Raggamuffins

Il grande reggae in arrivo a Sherwood festival 19 il 3 luglio. In data unica italiana arriva il nuovo fenomeno da milioni di ascolti, Koffee!

Il suo singolo "Toast" ha raggiunto le 6mln di visualizzazioni in 2 mesi.

Dettagli

Nata a Spanish Town, poco distante da Kingston (Jamaica), Koffee inizia scrivendo i propri testi nella sua cameretta ispirata da artisti come Protoje e Supercat, o da artisti più recenti, come il rapper di Chicago Smino e la star del rap inglese Giggs.

Nel Gennaio 2018, l'icona della musica giamaicana Cocoa Tea la introduce sul palco del Rebel Salute (uno dei festival Reggae più famosi dell'isola caraibica), successivamente anche il suo idolo Protoje le chiede di esibirsi assieme a lui, mentre Chronixx, una delle maggiori superstar della musica giamaicana contemporanea, e altra sua grande inspirazione, la invita a partecipare assieme a lui al BBC 1Xtra Show condotto da Seani B e Mistajam e registrato ai mitici Tuff Gong Studios, fondati da Bob Marley nel 1965.

“Burning”, “Raggamuffin”, “Toast” e “Throne”, questi i quattro pesanti biglietti da visita presentati per poter scalare le charts e i gusti della massive, quattro episodi che presto si uniranno ad altri fino a formare l’ep di debutto di Koffee al quale sta lavorando con grande impegno senza disdegnare qualche attesa anticipazione come “Haffi Mek It” e “Pressure” durante i live che la vedono impegnata in questo periodo.

Info

Koffee & The Raggamuffins a #Sherwood19 - Padova [Unica data Italia]

Mercoledì 3 luglio

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

★★ Sherwood Reggae Day - 4th Edition ★★

Per la prima volta in Italia

▶ Koffee & The Raggamuffins Live (from Jamaica)

www.facebook.com/ originalkoffee

www.originalkoffee.com

◢ Unica data italiana ◣

Warm-up:

▶ Bomchilom Sound & Mr. Robinson

www.facebook.com/bomchilom

www.facebook.com/ misterobinson69

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto: ore 21

1 euro può bastare

Gallery