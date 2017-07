Kollettivo Stesi live al Fistomba Social Park

l Kollettivo Stesi comincia a fare i suoi primi passi nel 2007. Il suono è ruvido e “groovoso”, c'è tanto funk condito con jazz, latin ed hammond beat. L'intento è chiaro e semplice: suonare perché non potremmo vivere senza e farlo attraverso un genere che ci tiene uniti e solidi, perché il groove si sa è cosa buona e giusta e va fatta nel migliore dei modi. E questo siamo, una GrooveBand. Tra i tantissimi miti ispiratori ci sono WAR, Sly and The Family Stone, Beastie Boys, Curtis Mayfield e molto altro.

Appuntamento alle ore 21.30 al al Fistomba Social Park

