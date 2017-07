La La Land in concert al Gran Teatro Geox

giovedì 5 ottobre, ore 21.30

“La La Land vuole ricordarci quanto siano belli I sogni semidimenticati dei tempi andati, quei sogni fatti solo di facce, musica e movimento.

Ha la testa fra le nuvole, e per poco più di due ore, porta il pubblico lassù con lui” – Telegraph.

Vincitore di 6 premi Oscar (e 14 candidature) nel 2017, fra cui “Miglior colonna sonora originale” e “Migliore canzone originale”, 7 Golden Globe su 7 candidature, La La Land in concert arriva per la prima volta in Italia in due meravigliose location: il 5 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova.

Una proiezione con concerto dal vivo dove il pubblico potrà vivere un’esperienza unica e sperimentare la magia di La La Land ascoltando la musica suonata live in sincronia con la visione del film di Damien Chazelle, interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone!

Il musical, presentato in anteprima alla 73° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove la Stone ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, si è aggiudicato inoltre il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, 5 Bafta e molti altri riconoscimenti internazionali, e racconta la storia di Mia, un’aspirante attrice e Sebastian un musicista jazz, che tentano di inseguire i propri sogni sullo sfondo di una Los Angeles che, nelle stesse parole del regista, racconta come ci sia qualcosa di poetico nella Città degli Angeli “così popolata di sogni irrealizzabili. Catturare la sensazione di chi arriva a Los Angeles per la prima volta, che è come un sogno, non sembra reale”.

A teatro si potrà gustare l’apprezzatissimo La La Land grazie all’interpretazione dell’orchestra che dal vivo riproporrà tutti i brani originali della colonna sonora, composta da Justin Hurwitz e arrivata nella Top 5 della Billboard 200, fra cui City Of Stars, Audition, Someone In The Crowd, e Another Day Of Sun.

