“La La Land” in lingua originale al The Space Cinema

Il film è candidato a 14 premi Oscar

The Space Cinema, giovedì 2 febbraio ore 20.30

Hear my voice

“La La Land” in lingua originale

Scritto e diretto da Damien Chazelle, “La La Land” è candidato a 14 premi Oscar. Un numero incredibile, pari solo a due kolossal del passato come “Eva contro Eva” e “Titanic”. Già annunciato come vincitore, il film viene proposto dalle sale The Space Cinema anche in lingua originale, sottotitolato in italiano.

Vincitore della Coppa Volpi alla miglior attrice, si è aggiudicato il premio del pubblico a Toronto e sette Golden Globe. Tra i protagonisti Ryan Gosling e Emma Stone. L’appuntamento per gli appassionati della lingua originale è giovedì 2 febbraio, in prima serata.

