La notte nera: festival del mistero e della magia a Padova

Sabato 6 Luglio torna a Padova "La Notte Nera" il Festival del Mistero e della Magia al Parco della Musica. Per tutta la notte il parco più bello della città sarà popolato di strane creature legate al mistero e alla magia, con ospiti internazionali, animazioni con il fuoco, mercato dell'occulto e musica dal vivo.

All'interno del Giardino di Cristallo, la splendida struttura architettonica progettata per ospitare la collezione di piante succulente del prof. Levis, si terranno 4 conferenze con illustri ospiti legati al mondo del paranormale. Alle ore 20 incontro con gli autori Dogen Hepta, Monica Maria Ferrari (Anguana edizioni) ed Erika Polignino che presenteranno le loro nuove opere.

Alle ore 21 si parlerà di "stregoneria" con Vittorio Benetti (sacerdote Wikka).

Alle ore 23 l'ospite più atteso: per la prima volta al Parco della Musica il prof. Renzo Tommasella, ufologo e socio del Centro Ufologico Nazionale che parlerà del fenomeno U.F.O. su scala mondiale, per poi fare un focus sugli avvistamenti in Veneto. A mezzanotte il sensitivo ed ospite fisso Tony Brusaterra con un monologo sul confine tra realtà ed occulto.

Tra le animazioni della serata, gli show del mentalista "Gabriele Scircoli", le performance dark-fusion della scuola di danza "Meraki" e il concerto-live dei Folkstone, la band Medieval-Rock per la prima volta a Padova! Queste e molte altre sorprese vi aspettano alla "Notte Nera" sabato 6 Luglio dalle ore 20 alle 2 al Parco della Musica - via Venezia 40 - Padova (loc. Stanga).