"La Piave. Madre", il nuovo volume del fotografo Tranquillo Cortiana presentato alla libreria Pangea

Venerdì 17 gennaio alle ore 18,

alla libreria Pangea

Tranquillo Cortiana e Chiara Rampazzo presentano

"La Piave. Madre"

Toni Grossi, giornalista, modera l'incontro con gli autori

Duecentotrenta chilometri di fiume, dalla sorgente alla foce, senza contare la risalita lungo i rami dei maggiori affluenti di destra e di sinistra, la circumnavigazione delle catene montuose e la divagazione lagunare. Un viaggio che si fa immagine, incontro e racconto, di un fiume che riappropriandosi della sua natura genitrice e del suo grembo fertile ri-diventa femmina e madre.

L'opera offre più di cinquecento scatti fotografici sulle realtà naturalistiche, umane e produttive sviluppatesi lungo il fiume e all'interno del suo bacino idrografico, illustrate dalla voce della Piave che racconta suggestioni, emozioni, sensazioni e curiosità, vissute in prima persona dall 'autore fotografico e dall 'autore letterario durante l 'avventuroso viaggio. Dall 'alba al tramonto, da una primavera all 'altra, con gli occhi attenti alle mirabili mutazioni della luce, e il cuore in ascolto dell' armonico suono della vita, gli autori si propongono al pubblico di grandi e piccini e di tutti coloro i quali sanno cogliere nelle atmosfere semplici dei giorni, ciò che è semplicemente straordinario.

Tranquillo Cortiana, fotografo, nasce e vive a Costabissara (Vicenza). È alla sua quarta pubblicazione fotografica.

Chiara Rampazzo, nasce a Padova, da qualche anno vive a Selvazzano Dentro. Ha scritto i testi dando voce femminile alla Piave.

Toni Grossi, giornalista, è stato caporedattore de Il Mattino di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/events/506760076634388/