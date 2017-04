La Pina presenta “I love Tokyo” e firma le copie dei fan all’Ipercity di Albignasego

Orsola Branzi, in arte La Pina, è uno dei personaggi radiofonici più popolari d'Italia.

Nata artisticamente come rapper, dal 1999 è una delle voci iconiche di Radio DeeJay, dove da più di quindici anni conduce, assieme a Diego Passoni, la trasmissione cult "Pinocchio".

La radio non è l'unica passione dell'eclettica artista, che ha al suo attivo anche programmi televisivi di successo.

Già autrice di "Ciao, che fate?" (2011) e "Il pianeta dei calzini spaiati" (2013), La Pina ha pubblicato a inizio aprile, con la casa editrice Vallardi, il suo terzo libro "I love Tokyo. Viaggio nella capitale del Sol Levante con La Pina e la colonna sonora di Emiliano Pepe".

"Sono stata in Giappone quarantatré volte, - spiega La Pina all'inizio del libro - "ho deciso di scrivere questo libro perché in questi anni ho fatto da madrina ai viaggi di amici e amiche.

Ho disegnato loro centinaia di mappe sui tovaglioli dei ristoranti, ho consigliato dove fare shopping, indicato le strade dove perdersi, i parchi dove riposarsi e, stremata all'idea di dover continuare a farlo, ho detto 'Ok, lo faccio una volta per tutte!'.

Ma l'ho fatto anche per me. Per dare un ordine, anche se mio, a tutto quello che questo posto mi ha dato.

E poi perché Tokyo se lo merita".

Nella realizzazione del libro, La Pina ha coinvolto anche il marito, il cantante e produttore discografico Emiliano Pepe, che ha curato una vera e propria colonna sonora, disponibile su traccia digitale.

La Pina ed Emiliano Pepe saranno al centro commerciale Ipercity di Albignasego martedì 25 aprile alle ore 18 per presentare il loro libro e firmare le copie acquistate dai lettori.

INFORMAZIONI

Non è indispensabile che il libro sia stato acquistato nel centro, ma sarà garantito un pass prioritario lo abbia acquistato all'interno dell'ipermercato Interspar dell'Ipercity.