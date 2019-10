Sicuro di sapere davvero quello che mangi? Arriva "LAB - Sana alimentazione al microscopio" all'Ipercity

Mangiare bene significa essenzialmente mangiare ciò che ci fa bene. Ma come possiamo farlo se non sappiamo come sono fatti e come funzionano i singoli ingredienti? Per dare a tutti la possibilità di approfondire le caratteristiche dei cibi, è aperta da lunedì 21 ottobre nel centro commerciale Ipercity di Albignasego la mostra “Lab – Sana alimentazione al microscopio”, promossa nell’ambito del progetto “Le buone abitudini” da Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro Commerciale Ipercity e la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. L’iniziativa si rivolge ad un pubblico adulto e a famiglie con ragazzi di più di 11 anni, con l’obiettivo di aiutarli a scoprire, attraverso l’osservazione al microscopio - nella piazza centrale del centro commerciale sono state allestite 25 postazioni – le caratteristiche delle cellule vegetali e animali e da qui l’importanza di un’alimentazione sana e completa.

Le Buone Abitudini LAB - Sana Alimentazione al Microscopio

Sicuro di sapere davvero quello che mangi?

Attraverso l’osservazione al microscopio, sarai coinvolto in attività esperienziali che ti faranno comprendere:

il valore di scegliere un’alimentazione sana e completa, a partire dal consumo di prodotti di origine vegetale ;

; le giuste proporzioni degli alimenti da mettere nel piatto e, quindi, dei macro e micro nutrienti necessari a mantenere l’organismo in salute;

da mettere nel piatto e, quindi, dei macro e micro nutrienti necessari a mantenere l’organismo in salute; perché scegliendo una corretta alimentazione puoi potenziare la tua salute e quella di chi ti sta accanto.

Impara a leggere le etichette, fai una spesa consapevole!

Al termine della mostra, dal lunedì al venerdì, puoi continuare l’esperienza partecipando alla visita guidata tra le corsie del supermercato Interspar insieme al dietista nutrizionista Daniele Nucci.

Mostra pensata per un pubblico adulto e per famiglie con ragazzi dagli 11 anni (minori accompagnati).

(minori accompagnati). Per i bambini dai 3 ai 10 anni, puoi usufruire dello spazio di gioco “L’isola allegra”. Per accedere al servizio, chiedi all’info-point della mostra al momento della registrazione.

Info utili

Dal lunedì al venerdì: ore 18.00

ore 18.00 Sabato, domenica e venerdì 1 novembre: ore 9.30/11.30/15.30/17.30

ore 9.30/11.30/15.30/17.30 Tutti i giorni dal 21 ottobre al 3 novembre 2019

Presso la Piazza Centrale del Centro Commerciale Ipercity in via Verga, 1 - Albignasego (PD)

in via Verga, 1 - Albignasego (PD) Mostra gratuita, prenotazione obbligatoria

Mostra esperienziale

Lab - Sana alimentazione al microscopio

Il biologo Marco Picarella ti condurrà attraverso esperienze pratiche alla scoperta del mondo vegetale. La pianta si racconta... basta saperla ascoltare e osservare!

Il dietista nutrizionista Daniele Nucci ti accompagnerà invece, a scegliere con attenzione e consapevolezza i cibi che metti in tavola: migliorando il tuo modo di cucinare, puoi potenziare la tua salute e quella di chi ti sta accanto!

Tre incontri di approfondimento

Non perdere l’occasione di approfondire gli argomenti che ti interessano di più!

Giovedì 24 ottobre - dalle 19.30

ALLA (RI)SCOPERTA DEI LEGUMI

con Filippo Brocadello Lunedì 28 ottobre - dalle 19.30

INFIAMMAZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO

con Antonella Viola Mercoledì 30 ottobre - dalle 19.30

LA COTTURA CHE RISPETTA IL CIBO

con Stefano Polato

Gli esperti:

Marco Picarella, biologo, presidente Fucina delle Scienze.

Daniele Nucci, dietista nutrizionista, IOV - Istituto Oncologico Veneto.

Filippo Brocadello, medico, specialista in Scienza dell’Alimentazione e perfezionamento in Fitoterapia.

Antonella Viola, direttore scientifico Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

Stefano Polato, cuoco e responsabile dello Space Food Lab – Argotec (TO).

Ulteriori dettagli

Per approfondire singoli argomenti legati a questo tema, sono stati organizzati tre incontri. Il primo si terrà giovedì 24 ottobre, alle 19.30 nella sala riunioni al primo piano del centro commerciale e vedrà il medico padovano Filippo Brocadello, specialista in scienza dell’alimentazione e fitoterapeuta, accompagnare il pubblico in un viaggio “Alla (ri)scoperta dei legumi”, non solo come ottima fonte proteica, ma come vero e proprio elisir di salute per grandi e piccoli.

«La riscoperta dei legumi – spiega il dottor Brocadello – va inserita nel contesto più generale di una sana e corretta alimentazione. Quello che mi propongo è fornire informazioni pratiche sulle scelte e sulla gestione concreta dei singoli pasti, a partire dalla spesa e dal modo di cucinare gli alimenti, passando quindi dalla teoria alla pratica quotidiana, spesso condizionata da diversi fattori, primo fra tutti il tempo a disposizione».

Per questo, negli orari di apertura della mostra, il biologo Marco Picarella e il dietista nutrizionista Daniele Nucci spiegheranno al pubblico le proprietà e le caratteristiche dei cibi. Sono disponibili anche materiali studiati ad hoc da un team di esperti e dal lunedì al venerdì, al termine della mostra, è possibile partecipare a visite guidate tra le corsie del supermercato, per imparare a leggere le etichette e fare scelte più consapevoli.

Dopo l’incontro di giovedì 24 con il dottor Brocadello, sono inoltre in programma altri due incontri: quello di lunedì 28, sempre alle 19.30 nella sala riunioni al primo piano del centro commerciale, con Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza su “Infiammazione e sistema immunitario” e infine quello di mercoledì 30 con Stefano Polato, cuoco responsabile dello Space Food Lab, su “La cottura che rispetta il cibo”.

Il laboratori

I laboratori sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19, fino al 3 novembre e il sabato, la domenica e il 1° novembre in quattro turni (dalle 9.30 alle 11, dalle 11.30 alle 13, dalle 15.30 alle 17 e dalle 17.30 alle 19). I bambini dai 3 ai 10 anni possono usufruire dello spazio di gioco “l’isola allegra”. Per iscrizioni su www.despar.it/mostra-lab.

