Laboratori per bambini e assaggi di prodotti locali al Mercato Coperto Coldiretti

Settembre si apre con un nuovo appuntamento al Mercato Coperto di Padova: sabato 1 dalle 8 alle 13 gli agricoltori di Campagna Amica e i tutor di Coldiretti Padova propongono un assaggio di tipicità del territorio e vini locali, a partire dalle numerose offerte di prodotti agricoli “made in Padova” proposti dai circa 20 imprenditori agricoli che animano il mercato.

Ci sarà spazio anche per i bambini con i laboratori del tatto e dell'olfatto "Indovina cos'è?": un coinvolgente e divertente percorso alla scoperta dei profumi e delle caratteristiche di alcuni prodotti locali, per imparare attraverso il gioco qualcosa di più su quello che mangiamo.

I servizi

Al Mercato Coperto “Padova km zero” le aziende agricole propongono il meglio dell’agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è sempre la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.