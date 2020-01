Family play "La variante di Propp", tornano i laboratori per bambini al Verdi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con l’inizio del nuovo anno il Teatro Stabile del Veneto rinnova l’appuntamento con il Laboratorio di teatro in movimento per bambini e famiglie Family play. Da gennaio ad aprile al Teatro Verdi di Padova i più piccoli (dai 5 ai 9 anni) insieme ai genitori, guidati da Bhakti Valentina Fornetti e Pravas Guido Feruglio dell’Associazione Playy/la Via dell’Arte, si cimenteranno ne La Variante di Propp, il laboratorio ideato per condividere un tempo in cui “giocare” e mettersi in gioco attraverso gli strumenti del teatro e della danza creativa.

Sei gli appuntamenti in programma sabato 18 gennaio, 8 e 29 febbraio, 14 e 28 marzo e sabato 4 aprile (ore 16.00).

Quest’anno, un mazzo di carte speciali guiderà i partecipanti nel mondo delle fiabe. Adulti e bambini nei panni di Principi e Principesse, Gnomi e Fate, Lupi e Streghe attraverseranno il “bosco” insieme per scoprire incontro dopo incontro dove conduce il sentiero ed esploreremo scene di vita quotidiana da un punto di vista extraordinario. Che sapore acquisterebbe la nostra vita se ci trovassimo immersi in un’atmosfera incantata? Come si risolverebbero i nostri screzi familiari se possedessimo una bacchetta magica da usare nelle situazioni scomode? Con la leggerezza del gioco e la felicità della scoperta, mamme, papà e bambini cercheranno una risposta a queste e altre domande condividendo momenti preziosi e divertenti di conoscenza reciproca.

Per informazioni sui laboratori: laboratori.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

teatrostabileveneto.it

https://www.facebook.com/events/1221195908079013/