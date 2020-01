"Posso giocare con voi?", laboratori creativi per i più piccoli alla sala quartiere 2

Nell’ambito del progetto Insieme per Crescere, promosso dal settore servizi scolastici del Comune di Padova, sabato 25 gennaio nella sala del quartiere 2 in via Curzola 15 dalle ore 10 alle ore 12, si terrà l’incontro formativo con i genitori di bambini dagli 0 ai 6 anni, organizzato dall’Associazione Amici dei Popoli, dal titolo "Posso giocare con voi?". Si tratta della lettura animata di "Piccola macchia" di L. Leo Néouanic, seguita da una riflessione sull'importanza della lettura per i più piccoli e sull’importanza dell’amicizia. La seconda parte della mattinata prevede la possibilità di partecipare ad un breve percorso interattivo per bambini ed adulti su “Le apparenze ingannano”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. E’ consigliato iscriversi progettiecg.adp@gmail.com

Tutti gli incontri del Progetto, tenuti da esperti, hanno l’obiettivo di dare supporto alle famiglie rispetto alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano e nello stesso tempo promuovere la formazione della genitorialità.

Il progetto “Insieme per crescere” è un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro come vincitore del Bando Nazionale Prima Infanzia, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa nata da una intesa tra Fondazioni bancarie, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo con lo scopo di sostenere gli interventi che rimuovono gli ostacoli di natura economica sociale e culturale che limitano la piena fruizione dei processi educativi per i minori.

