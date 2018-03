Il corpo che suona, laboratori per le famiglie al Museo diocesano

Sabato 17 marzo a partire dalle ore 10, il Museo diocesano di Padova, all’interno del calendario di appuntamenti che accompagnano la nona rassegna internazionale di illustrazione I Colori del Sacro. Il Corpo, propone dei Laboratori per famiglie dal titolo Il corpo che suona, con il musicoterapista Simone Magnoni e la psicoterapeuta Valentina Berlanda, operatori del metodo Musica in culla®, metodologia educativa riguardante l’apprendimento musico-motorio-espressivo dei bambini in età neonatale e prescolare.

Il laboratorio si suddivide a seconda delle fasce di età:

alle ore 10, gruppo 0-24 mesi

alle ore 10.45, gruppo 24-48 mesi

alle ore 11.30, gruppo 4-6 anni

Ingresso con biglietto della mostra, su prenotazione

INFORMAZIONI

Rassegna Internazionale di illustrazione I colori del sacro

Segreteria organizzativa:

tel. + 39 049.8761924

tel. + 39 049.8226156

info@icoloridelsacro.org

www.icoloridelsacro.org

www.museodiocesanopadova.it