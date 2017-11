Laboratori delle fattorie didattiche a Expo scuola in Fiera

Da giovedì a sabato laboratori delle fattorie didattiche, dal “mandala di foglie” alla “bioarte”. Il progetto di educazione alimentare di Coldiretti debutta in Fiera a Padova venerdì 17 novembre ore 10.

DETTAGLI

Tre giorni alla scoperta della natura, dei diversi paesaggi, delle stagioni e dei loro prodotti. Ad Expo Scuola a Padova Fiere le fattorie didattiche padovane coinvolgeranno i ragazzi ospiti in divertenti laboratori e originali attività. Da giovedì a sabato spazio dunque ai laboratori proposti con la Regione Veneto nell’ambito delle attività delle fattorie didattiche. Tre le fattorie padovane che animeranno Expo Scuola con le loro iniziative. La Fattoria didattica “Scacchiera” di Padova in collaborazione con l’Associazione Sphera Pedagogica propone il laboratorio “Mandala di foglie” con l’invito “chiudi gli occhi, inspira ed espira, svuota la mente da ogni pensiero e lasciati andare ad intrecci di foglie e colori”. Il secondo laboratorio è dedicato alla “bioarte”: colori a tempera ed elementi naturali si fondono insieme per creare delle opere d’arte contemporanea che intrecciano l’uomo con gli elementi che lo circondano.

TUTTI I DETTAGLI DELLA FIERA

La Fattoria didattica “Al Giglio” di Padova organizza invece il laboratorio sensoriale con le piante aromatiche mentre la Fattoria “La Primizia” di Selvazzano propone ai ragazzi le attività di “Per fare un albero”, un intreccio di colori e foglie per creare un albero autunnale e “La pannocchia di mais” con attività di motricità fine.

Venerdì 17 novembre alle ore 10 nello spazio della Regione sarà presentato ufficialmente il progetto di educazione rivolto a studenti e, perché no, anche agli insegnanti dal titolo “Tipico e straordinario nella borsa della spesa”. A promuoverlo sono le imprenditrici di Coldiretti che, insieme alla Fondazione Campagna Amica, offrono una serie di opportunità per conoscere da vicino i produttori, il patrimonio agroalimentare regionale, le fattorie didattiche puntando tutto sull’informazione corretta. E’ un’occasione importante – spiega Franca Castellani Responsabile di Donne Impresa – perché questa manifestazione dedica attenzione al tema della prevenzione dei fenomeni come l’obesità e le patologie connesse al consumo di Junk food. Ed è anche il nostro intento sviluppare la curiosità delle nuove generazioni per un approccio equilibrato verso il cibo – continua Castellani -. Metteremo a disposizione i nostri mercati agricoli per visite guidate con i tutor della spesa, proporremo a presidi e docenti lezioni in classe affiancando laboratori pratici nelle aziende fino al gran finale del concorso con una mega caccia al tesoro per tutti i partecipanti”. L’iniziativa completa è già stata recapitata presso gli istituti che potranno per tempo prenotarsi e aderire. “Gli studenti – ha aggiunto Castellani che è alla guida di circa 24 mila mamme di Coldiretti – saranno coinvolti in un gioco che li vede piccoli detective ora diventare grandi consumatori di domani attraverso la scoperta della stagionalità delle produzioni, dell’etichetta d’origine presente sulle confezioni, dei principi della dieta mediterranea, ma anche delle eventuali irregolarità commerciali e persino dei tarocchi”. “Vorremmo supportare maestre e professori nel lavoro di educazione senza interferire con il programma di studio – precisa il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli– ma combinando il diritto di tutti ad una alimentazione sana spiegando quanto può succedere durante i passaggi dal campo alla tavola tra nuove mode, inganni pubblicitari e tradizione contadina”.

Gallery