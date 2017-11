"Laboratori e giochi per divertirsi al museo", incontri agli Eremitani e allo Zuckermann

In occasione delle festività natalizie, l’assessorato alla Cultura propone una serie giochi e laboratori al museo dedicati ai ragazzi e alle famiglie nell'ambito di "Divertiamoci a Natale. Giochi e laboratori al Museo" - NATALEmusei 2017.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Il primo appuntamento del ciclo "Laboratori e giochi per divertirsi al museo" va in scena dal 27 al 29 dicembre ai Musei Civici Eremitani. Di seguito tutti i dettagli.

LABORATORI E GIOCHI PER DIVERTIRSI AL MUSEO

Musei Civici agli Eremitani, Museo Archeologico - piazza Eremitani

Palazzo Zuckermann, Museo Bottacin - corso Garibaldi, 33

a cura di Rossodimarte e Sphaera

Le collezioni museali offriranno lo spunto per raccontare storie e creare oggetti dal sapore antico, con attività rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni.

PROGRAMMA

Martedì 2 gennaio, ore 9-13

"Sai come si fa una moneta?"

Palazzo Zuckermann - Museo Bottacin e laboratorio

Le teniamo in mano e le usiamo tutti i giorni, ma le monete hanno una storia antichissima! Scoprite come lavoravano gli antichi incisori, catturandone i segreti e dando vita alla vostra personale moneta. Sarà possibile poi osservare da vicino la collezione numismatica del Museo Bottacin e portare a casa uno speciale ricordo natalizio.

Mercoledì 3 gennaio, ore 9-13

"Augusti e Auguste"

Palazzo Zuckermann - Museo Bottacin e laboratorio

Scoprite come leggere un’antica moneta romana, i ritratti e le leggende dei primi imperatori.

Giovedì 4 gennaio, ore 9-13

"Monete da ascoltare: gli Euro raccontano"

Palazzo Zuckermann - Museo Bottacin e laboratorio

Le monete raccontano storie, ma siamo in grado di leggerle? Attraverso un divertente gioco a squadre scoprirete quante e quali facce caratterizzano le monete europee che avete nelle vostre tasche e guarderete anche al passato, andando a scoprire quelle che usavano i nostri nonni.

Venerdì 5 gennaio, ore 9-13

"Al tintinnio degli oscilla"

Musei Civici Eremitani - Museo archeologico e laboratorio didattico

Entrate nelle domus degli antichi Romani accompagnati dal suono accogliente degli oscilla, benauguranti oggetti in terracotta, che realizzerete in laboratorio.

PRENOTAZONI E BIGLIETTI

15 euro al giorno + 1 euro biglietto d’ingresso al museo

Prenotazione obbligatoria

Rossodimarte: 345.2337194 - 349.4589264 - fax 049.8969042

info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it

INFORMAZIONI

Musei Civici agli Eremitani

049.82045451

orario: tutto l'anno 9-19

musei@comune.padova.it

Gallery