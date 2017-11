"Laboratori e giochi per divertirsi al museo", incontri per bambini ai Musei Eremitani

In occasione delle festività natalizie, l’assessorato alla Cultura propone una serie giochi e laboratori al museo dedicati ai ragazzi e alle famiglie nell'ambito di "Divertiamoci a Natale. Giochi e laboratori al Museo" - NATALEmusei 2017.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Il primo appuntamento del ciclo "Laboratori e giochi per divertirsi al museo" va in scena dal 27 al 29 dicembre ai Musei Civici Eremitani. Di seguito tutti i dettagli.

LABORATORI E GIOCHI PER DIVERTIRSI AL MUSEO

Musei Civici agli Eremitani, Museo Archeologico - piazza Eremitani

Palazzo Zuckermann, Museo Bottacin - corso Garibaldi, 33

a cura di Rossodimarte e Sphaera

Le collezioni museali offriranno lo spunto per raccontare storie e creare oggetti dal sapore antico, con attività rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 dicembre, ore 9-13

"Gli alberi prima del Natale"

Gli alberi sono stati nel tempo oggetto di culto e venerazione tanto che nell’antico Egitto si faceva nascere una divinità proprio da un albero. In laboratorio vi divertirete lavorando con papiri, colori e geroglifici.

Giovedì 28 dicembre, ore 9-13

"I boschi e i fiumi sacri dei Veneti antichi"

Doni e invocazioni per incontrare le divinità dei Veneti antichi. In laboratorio realizzerete dischi votivi e armi come un tempo.

Venerdì 29 dicembre, ore 9-13

"Arte sull’albero: la collezione di Nicola Bottacin"

Nicola Bottacin vi accoglierà idealmente nella sua casa dove potrete ammirare le bellissime sculture che lui stesso scelse o commissionò, dando agli artisti precise indicazioni con le lettere che leggerete in bellissime riproduzioni dagli originali. Queste stesse lettere si trasformeranno, poi, in un addobbo da appendere all’albero di Natale.

PRENOTAZONI E BIGLIETTI

15 euro al giorno + 1 euro biglietto d’ingresso al museo

Prenotazione obbligatoria

Rossodimarte: 345.2337194 - 349.4589264 - fax 049.8969042

info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it

INFORMAZIONI

Musei Civici agli Eremitani

049.82045451

orario: tutto l'anno 9-19

musei@comune.padova.it

