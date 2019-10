Laboratori di Halloween da Esapolis "Mostruosamente affascinanti"

Vacanze di Halloween a Esapolis!

Tre giorni di festa...mostruosi!

Vi aspettiamo con una novità "da paura"!

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre venite a scoprire il nuovo impressionante laboratorio . Piccoli esseri, ritenuti ingiustamente disgustosi, vi verranno mostrati sotto una luce diversa e si potrà scoprire quanto siano sensazionali e simili a noi.

Dettagli

*I Laboratori costano 1 euro in più a persona e durano circa 40 minuti.

*I laboratori non si possono prenotare: vi consigliamo di arrivare in museo circa un'oretta prima così potete iscrivervi al laboratorio e intanto visitare il museo e vedere il cinema in 4D.

*Orari Lab Mostruosamente Affascinanti:

Ven 01 e dom 03: 11 e 15.30

Sab 02: 12 e 15.30

*Sarà attivo anche il laboratorio tattile per toccare con mano alcuni degli animali ospitati a Esapolis. Chi vuole può partecipare a entrambi i laboratori. Il costo è di 1euro in più a persona per ciascun laborartorio; ciascun laboratorio dura circa 40 minuti.

*Orari Lab Interattivo Tattile:

Ven 1 e dom 3: 12 e 16.30

Sab 2: 16.30

