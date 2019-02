Laboratorio per bambini "Dinosauri da passeggio” al parco É Fantasia

Domenica 3 febbraio al parco É Fantasia di Padova va in scena il fantalaboratorio per bambini "Dinosauri da passeggio”, in programma dalle 17.30 alle 18.30 nella veranda della struttura in via Ticino.

Un laboratorio per immaginare di tornare indietro nel tempo e chiedersi: «Come ha avuto inizio tutto?», «Com'era il nostro piante milioni di anni fa?».

Conduce Erika Vermiglio.

*Messaggio riservato ai soci Aics e Acsi