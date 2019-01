Laboratorio di integrazione mente e corpo allo Studyo Yoga di Padova

Allegerire la vita attraverso il sorriso e la risata è possibile! Studiarci allegramente è la cosa migliore: Studyo Yoga vi invita a passare una domenica (il 20 gennaio dalle ore 10) con Daniele Berti che condurrà un laboratorio teorico-pratico di integrazione mente-corpo.

Mente e corpo sono due facce della stessa medaglia che interagiscono ininterrottamente tra di loro.

Quando manca la consapevolezza dei processi che uniscono mente e corpo, tutto avviene per caso. Molti sono gli strumenti naturali con i quali puoi guidare il tuo corpo e la tua mente alla realizzazione del tuo ben-essere.

Perché consiglieresti questo corso?

Ti fa stare bene e ti aiuta a capirti – Impari a trovare gli aspetti positivi anche quando capita qualcosa di spiacevole – Sei più rilassato e dormi meglio – Ti arrabbi meno – Sei più serena nonostante le difficoltà

Daniele Berti: Counselor ad indirizzo Gestaltico Integrato secondo lo europeo EAC, Formatore Certificato di Yoga della Risata è Ambasciatore di Action for Happiness Italia e della Laughter Yoga University, ha fatto parte di SIPNEI Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e di SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica.

Ha approfondito i temi relativi all’Intelligenza Emotiva e alla Psicologia Positiva ed è esperto in Programmazione Neuro Linguistica, Analisi Transa-zionale, EFT, Pisch-K®, RQI® ed altre tecniche per il benessere e il miglioramento personale.

Dal 2013 è accreditato come Formatore per i corsi ECM di formazione continua in ambito sanitario

Ha ottenuto l'Honor Code Certificate “The Science of Happiness” della edX Berkley University of California e il Verified Certificate in “Positive Psychology” della University of North Carolina of Chapel Hill.

E’ autore del primo video-corso “Felicità: le 4 leggi per vivere felici senza ansia, preoccupazioni e stress” (ed. www.corsi.it) e del libro “Da Homo Sapiens a Homo Felix – L’evoluzione della specie” (ed. 13Lab)

Collabora con enti ed aziende pubbliche e private per promuovere tecniche di ben-essere finalizzate al lavoro di squadra e allo sviluppo della creatività sul posto di lavoro e nella vita privata.

Info web http://www.studyoyoga.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/221363722093895/