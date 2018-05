Laboratorio Mirò, corso e visita guidata alla mostra di palazzo Zabarella con SpazioOtto

Officina SpazioOtto organizza il Laboratorio Mirò, in collaborazione con il Club dell’Ornitorinco, studiato per avvicinare tutti a Mirò artista, particolarmente sensibile al mondo minuto che lo circonda, dove una sola scintilla basta ad accendere l’ispirazione sempre vivace.

La stessa che il laboratorio si propone di stuzzicare attraverso varie suggestioni che guideranno i partecipanti nella realizzazione di forme inaspettate!

Il corso

Si sperimenteranno in prima persona le basi del disegno di Mirò: lo studio attento della linea che diventa una figura, il gesto automatico come fulcro del processo creativo e la scoperta dell’inconscio come bacino di immagini dal sapore universale. Verrà approfondito il Mirò nel suo periodo più celebre, quando negli anni ‘20 a Parigi esplodeva la rivoluzione surrealista.

Dopo la prima fase fra sperimentazione e curiosità sulla vita e opere dell’artista, sabato 9 giugno ci sarà la visita guidata con le docenti del laboratorio alla mostra su Mirò a palazzo Zabarella.

Il percorso della visita guidata si struttura lungo la varietà di materiali a cui fece ricorso: dalla pittura, ai collage, agli acquerelli fino alle sculture, i tessili e le tele polimateriche.

Il laboratorio Mirò offre nuovi stimoli a chi ha già conoscenza dell’opera del maestro catalano e allo stesso tempo apre una panoramica completa per chi si approccia alla sua arte per la prima volta.

Docenti: Enrico Barbetti e Silvia De Leonardis

Iscrizioni fino al 18 maggio

Programma

mercoledì 23 maggio, 18.30-20.30

Incontro teorico + laboratorio pratico di disegno

sabato 9 giugno, 16.30-18

visita guidata alla mostra Mirò. Materialità e metamorfosi

Informazioni

spaziootto@spaziootto.eu

www.spaziootto.eu

www.cescotveneto.it​

