Presentazione + laboratorio "Mostri leggendari" Simone Frasca al Libraccio

Sabato 8 febbraio | ore 10.30 in programma al Libraccio un incontro dedicato all'Immaginazione perchè, come diceva Sherlock Holmes, senza l'Immaginazione, la paura non esiste. E Simone Frasca, autore e illustratore di libri per bambini, che ha vissuto da piccolo in una vecchia casa di campagna piena di strani rumori, alle sue paure deve tutto.

In Sofia Tantepaure ( Piemme), Sofia ha così tanta immaginazione che ha paura di tutto e i suoi compagni per prenderla in giro, la chiamano Sofifa. Perchè non fai una lista delle tue paure, le propone un giorno la mamma: potresti scoprire che molte delle cose che ti spaventano vivono in posti così lontani che è impossibile incontrarle.

Così, quando nella casa abbandonata accanto alla sua, Sofia vede arrivare delle strane e spaventose figure, invece di perdersi d'animo, decide che il giorno dopo andrà a controllare se quelle creature sono sulla sua lista.

Le strane figure che ha visto Sofia, sono sicuramente parenti di quelle che popolano Mostri leggendari e Creature Mitologiche ( Giunti): un manuale, scritto a quattro mani con Sara Marconi, che racconta le vicende e le caratteristiche peculiari di 30 mostri, scelti fra gli immaginari di civiltà fra loro diversissime: dai mostri strampalati che popolano le foreste della Pennsylvania a quelli più inquietanti che spaventano le lunghe notti degli Inuit; dagli spiriti giapponesi che si incarnano negli oggetti abbandonati ai mostri desolati dei bestiari medievali.

Simone Frasca racconterà e disegnare le sue storie, interagendo con i bambini

Chiude l’incontro un piccolo laboratorio per imparare a spaventare le paure

L’autore

Scrittore e illustratore di libri per ragazzi, collabora con diverse case editrici italiane. I suoi personaggi, ironici e divertenti, sanno parlare in modo semplice di argomenti importanti e problematici. Per capire che è a suo agio con molti e diversi linguaggi (libri illustrati, fumetti, giochi, siti web e cartoni animati), basta dare un’occhiata al sito web “La presa della pastiglia” dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, alla storia illustrata sull’affido familiare diventata anche un cartoon di pubblicità progresso per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla mascotte Salvo la Goccia (Publiacqua) dei cartoni animati televisivi sul risparmio idrico e al fumetto per raccontare ai ragazzi che cos’è il Consiglio Regionale della Toscana. È nato a Firenze, ha lavorato a Milano dove ha collaborato con importanti studi di illustrazione (Libero Gozzini, Studio Triagono) e dal 1991 ha uno studio a Firenze. Fra un libro e l’altro svolge incontri di animazione alla lettura e laboratori per bambini.

Il libro

Un Bestiario fantastico che raccoglie 30 creature provenienti da mitologie e leggende di tutto il mondo, pieno di informazioni e curiosità. Un volume rilegato dall'aspetto antico, portatore di saperi millenari, donato dalla maga Circe ai bambini protagonisti della serie "I Mitici Sei" perché conoscano le creature che devono proteggere. Ogni creatura è mostrata attraverso due grandi doppie illustrate: la prima, con una grande immagine, descrive l'aspetto fisico e le caratteristiche della creatura, la seconda ne illustra la storia e gli aneddoti, con piccoli approfondimenti punteggiati qua e là da appunti, sottolineature, inserti, come se il libro fosse stato utilizzato davvero dai personaggi della serie per le loro avventure. Inoltre, tra le pagine del libro appare un medaglione magico che, come una sorta di oblò, può "collegare" il lettore a luoghi, oggetti e situazioni legate alla storia o alle avventure delle creature fantastiche. Insomma, chi apre questo prezioso libro entra a far parte della magica Squadra Chimera, che dalla notte dei tempi protegge tutte le creature fantastiche.

Info web

https://www.facebook.com/events/177660820274717/