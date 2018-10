Musme per l'ambiente, laboratorio per ragazzi a Padova

Sabato 20 ottobre: un laboratorio per ragazzi che vogliono bene all'ambiente. “L’uomo: minaccia e medicina per la salute del pianeta” in collaborazione con Sea Life.

Qual è la conseguenza dell’attività umana sulla salute del nostro pianeta? Possiamo proteggere il mondo in cui viviamo? Insieme risponderemo a tante domande per scoprire rischi e rimedi per la salvaguardia dell’ambiente. Il laboratorio durerà 45 minuti e sarà ripetuto in diverse fasce orarie all’interno della ludoteca del museo.

Evento gratuito su prenotazione dedicato a bambini dai 6 agli 11 anni. Non è prevista la presenza dei genitori durante il laboratorio.

https://www.facebook.com/events/270159483609943/

www.musme.it

