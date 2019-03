Laboratorio di sali, oli e pesto aromatici al parco delle Farfalle

In occasione festa "Benvenuta Primavera! Sport e Benessere al Parco" che si svolgerà sabato 27 aprile al parco delle Farfalle in Via R. Bajardi 1b zona Mortise, Naturhabilis propone un laboratorio dedicato alle Erbe Aromatiche, ingredienti dai mille usi, le erbe aromatiche sono da sempre usate oltre che per le loro qualità gastronomiche, anche per le loro priorità salutari.

Durante la bella stagione decorano i nostri terrazzi e i nostri giardini, per conservarne ed esaltarne le proprietà insegneremo a realizzare sali, oli e pesti aromatici per donare tutto l'anno un tocco aromatico e originale ai vostri piatti.

Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria

