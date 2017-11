"Lacrime silenziose", spettacolo contro la violenza sulle donne a Cittadella

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'amministrazione comunale di Cittadella in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, ha organizzato lo spettacolo teatrale "Lacrime silenziose", a cura del gruppo teatrale dell'Istituto Girardi di Cittadella, che porterà in scena vite spezzate di donne vittime di violenza.

L'appuntamento è per domenica 26 novembre, alle ore 17.30 al Teatro Sociale.