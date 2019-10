Lame da Barba in concerto al Parco È Fantasia per la rassegna Invisible Sound

Venerdì 11 ottobre Invisible Sound presenta le Lame da Barba live al Parco È Fantasia/Mappaluna. Il concerto inizia alle 22.

La band:

Francesco Paolino - mandolino, mandola, chitarra

Alessandro Predasso - mandolino, mandola, chitarra

Stefania Megale - sassofono, clarinetto

Alberto Mammollino - cajon, darbuka, tamburi a cornice

Giuseppe "Pippi" Dimonte - contrabbasso

Nel secolo scorso nel Sud Italia i barbieri erano spesso anche musicisti. Suonavano il violino, la chitarra, la fisarmonica, ma i più si erano specializzati nel mandolino. Il progetto Lame da Barba è nato dalla ricerca e dallo studio di questo singolare repertorio.

Dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando per l'Armenia fino a ritornare alla colonna sonora in stile italiano, le Lame da Barba mantengono salde le radici nel mediterraneo, cercando spunti in ogni dove per creare qualcosa di nuovo che porti con sé un sapore antico.

Le Lame da Barba spettinano la tradizione per creare nuovi brani, che possano fare proprio un linguaggio nuovo, fresco ed attuale: delle vere e proprie cornici, delle colonne sonore per raccontare immaginari vasti e senza confini. Da Bologna si muovono per l'Italia, trovandosi a proprio agio tra le strade ed i borghi, là dove la musica nasce e vive.

Qui potete saperne di più e ascoltare qualcosa: https://www.lamedabarbamusic.com/

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream. La musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere.

Informazioni e contatti

Parco È Fantasia in via Ticino,11

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Web: https://www.facebook.com/events/1387619304726977/