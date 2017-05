Land on Art Festival sui colli Euganei

Sui colli Euganei arriva Land on Art, il nuovo festival dell'associazione Atelier Calicanto di Teolo dedicato alla land art e alla musica, firmato da giovani creativi di tutta Italia in programma dal 27 aprile al 25 giugno.

Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Culturalmente 2016, il progetto si pone qucomeale esperimento creativo di rigenerazione territoriale e culturale, che assume il carattere della manifestazione itinerante di land art e sound art nei comuni di Torreglia, Cinto Euganeo, Galzignano e Battaglia Terme, basata sulla fluidità del dialogo aperto tra creatività giovanile under35 e contesto naturale.

Con Land on Art si intende realizzare, fare conoscere e visitare un nuovo parco creativo ed emozionale, un'isola verde nel cuore del Parco dei colli Euganei, in cui gli artisti e i musicisti under35 selezionati risiederanno alcuni giorni e realizzeranno opere site-specific e interventi di sound art.

Il tutto da aprile a giugno.

GLI ARTISTI

Per la prima edizione sono stati selezionati Tellas, Roberto Ciredz, Alessandra Carloni, Andrea Clementi, Caterina Sega, Jessica Ferro, Valentina Burel, Alessandro Canella, Zentequerente, Bruno Martinuzzi, Fabrizio Saiu, Alessandro Tombesi, Stefano Pettenella.

Land on Art si compone di un ramificato percorso dedicato alla sperimentazione artistica, una mappa emozionale e sensoriale che congiunge luoghi unici che caratterizzano il Parco Regionale dei colli Euganei, come: Fonte Regina, incantevole sorgente conosciuta e utilizzata fin dall'epoca romana per alimentare gli acquedotti dei paesi circostanti; Torreglia alta con la Pieve di San Sabino e il percorso della Mira; il suggestivo palco naturale dell'Anfiteatro del Venda; l'ex corte benedettina delle Cantine Bernardi.

TUTT'UNO CON LA NATURA

In altre parole, Land on art traccerà un cammino creativo capace di trasformare un territorio ricco di storia e bellezza in un panorama vitale, in un museo diffuso, volto a stimolare l'incontro tra le persone e la produzione di idee.

In questo contesto, la natura offre la scenografia e i suoi materiali.

Lavorando a stretto contatto con l'ambiente e il paesaggio, gli artisti scelgono le materie prime e le lavorano creando opere uniche, nate "in e per" un luogo specifico.

Il pubblico cerca le opere, le scopre e ne gode, finché la natura non se le riprende.

L'obiettivo principale della land art è infatti creare un rapporto simbiotico con la natura circostante, in cui l'artista cerca e trova la propria ispirazione, bellezza e armonia negli elementi offerti da un bosco, da un prato, dalle sponde di una sorgente o dal versante di una collina.

E chi ne fruisce può assaporare queste installazioni inserite appieno in un paesaggio naturale nel quale la mano dell'uomo appare lieve e rispettosa del contesto di riferimento. In questo modo, la land art attrae il fruitore da un punto di vista estetico ed emotivo, catturando l'attenzione su certi luoghi dal valore unico per suggestione e memoria, spesso poco frequentati o conosciuti.

LE OPERE

Dal magico e imperscrutabile intreccio di abilità tecnica, ispirazione e dialogo con l'ambiente circostante nasceranno le opere, che andranno a costituire delle vere e proprie gallerie en plein air, poi visitabili per tutta l'estate, finché non si decomporranno naturalmente.

IL VISITATORE

Il festival coinvolgerà le emozioni a tutti i livelli, promuovendo un nuovo rapporto con la natura sia da parte degli artisti, sia da parte dei visitatori, chiamati a essere compartecipi anche dell'atto creativo.

Sarà infatti possibile visitare i percorsi creativi già durante la realizzazione delle installazioni per osservare gli artisti e cogliere le diverse fasi del loro lavoro.

Visitare il festival durante la creazione o successivamente permetterà di godere di arte, storia, natura, scoprendo angoli incantevoli del Parco dei colli Euganei che hanno molto da raccontare.

LE SCUOLE

Una parte importante di Land on Art sarà dedicata ai workshop e ai laboratori con le scuole, fiore all'occhiello di questa iniziativa.

Sono due gli istituiti coinvolti: le scuole medie Facciolati di Torreglia e il liceo scientifico Galilei di Caselle di Selvazzano.

Nel primo laboratorio i ragazzi parteciperanno alla realizzazione di un murales ad opera dell'artista Alessandra Carloni, sulla facciata principale della scuola.

Gli allievi dello scientifico saranno invece coinvolti in un progetto di alternanza scuola-lavoro e aiuteranno concretamente gli artisti invitati nella realizzazione delle loro opere, dal reperimento delle materie alla successiva lavorazione fino agli allestimenti.

Ci sarà inoltre un gruppo che darà vita a una performance a Fonte Regina con il musicista Fabrizio Saiu. In questo modo gli studenti diventeranno parte integrante del festival e parteciperanno ad un'esperienza arricchente e formativa, lavorando in gruppo e mettendosi alla prova nella realizzazione di una kermesse estremamente articolata.

PROGRAMMA

Giovedì 27 - sabato 29 aprile | Scuola media Facciolati di Torreglia

"A scuola con la street art": laboratorio didattico sulla street art ad opera dell'artista Alessandra Carloni.

Sabato 29 aprile, ore 12.30

Inaugurazione del murales di Alessandra Carloni realizzato in collaborazione con gli studenti Arte e musica in Cantina.

Sabato 6 maggio | Cantine Bernardi di Torreglia

Ore 18: inaugurazione della mostra personale "Oltre la natura" di Bruno Martinuzzi.

Ore 20: degustazione di salumi, formaggi e vini tipici.

Ore 21: "Innerscape" di Alessandro Tombesi, performance musicale Land art a Fonte Regina.

Lunedì 8 - sabato 13 maggio | Torreglia

Residenza di Tellas, Roberto Ciredz e Caterina Sega e realizzazione delle loro opere site-specific in collaborazione con gli allievi del liceo Galilei di Selvazzano.

Sabato 13 maggio | Liceo G. Galilei di Caselle di Selvazzano

Ore 10: laboratorio musicale di Fabrizio Saiu con gli studenti

Sabato 13 maggio | Fonte Regina, Torreglia - Conversazioni a Fonte Regina

Ore 16: passeggiata con la guida naturalistica Stefano Zanini.

Ore 17: inaugurazione delle installazioni di Tellas, Roberto Ciredz e Caterina Sega.

Ore 18: performance di Fabrizio Saiu e dei ragazzi del liceo scientifico Galilei di Caselle di Selvazzano.

Venerdì 2, sabato 3, domenica 4 giugno | Torreglia alta - Festa della Mira

Sabato 3 giugno, ore 18: inaugurazione e visita guidata delle installazioni di Andrea Clementi, Jessica Ferro, Valentina Burel, Alberto Canella, Caterina Sega.

Domenica 4 giugno, ore 10: "Soundwalk" con Roberto Tombesi (performance itinerante con ospiti a sorpresa); conduce la guida naturalistica Stefano Zanini.

Sabato 24 giugno | Anfiteatro del Venda, Galzignano Terme - Notturno Euganeo

Ore 19: inaugurazione dell'installazione "Segnatempi" di Luca Vallese.

Ore 21.30: "Calicanto" in Notturno Euganeo, concerto con la partecipazione di Corrado Corradi, Stefano Santangelo, Stefano Pettenella e dei gruppi di danze popolari Festa Continua e Ande, Cante e Bali.

Domenica 25 giugno | varie sedi - Visite guidate al festival

Ore 10: visita guidata al festival con partenza da Torreglia e arrivo all'Anfiteatro del Venda.

Ore 12.30: degustazione di prodotti tipici all'azienda Ca' Lustra.

Ore 16: visita guidata al festival e arrivo all'Anfiteatro del Venda.

Ore 18.30: degustazione di prodotti tipici all'azienda Ca' Lustra.

INFORMAZIONI

Ideazione e curatela Melania Ruggini

Segreteria organizzativa associazione culturale Atelier Calicanto: via Valli, 78 - Teolo

049.9902883 - Fax 049.9908091 - info@calicanto.it

https://landonartfestival.com - segreterialandonart@gmail.com - landonartfestival@gmail.com

https://www.facebook.com/landonartfestival

