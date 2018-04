Lantech Girls vs Rapallo, pallanuoto femminile al Plebiscito

Ore 15 allo Stadio della Pallanuoto del Centro Sportivo del Plebiscito con arbitraggio affidato a Gomez e D’Antoni, così andrà in scena la partita tra le Lantech Girls di Mister Posterivo e le liguri del Rapallo.

All’andata le ragazze guidate da Antonucci si imposero sulle patavine con un goal di scarto, dopo una gara giocata colpo su colpo; il desiderio di vendetta dopo quella partita, nonché la voglia di riscatto dopo le sconfitte in campo europeo dello scorso fine settimana, sono sufficienti motivazioni per Teani&Co per scendere in campo con gli “occhi da tigre” e riportare la vittoria ed il sorriso.

“Veniamo da un periodo non positivo con prestazioni altalenanti e al di sotto delle nostre possibilità. Ma ora a questo punto della stagione, quando mancano tre settimane alle Final Six Scudetto abbiamo il dovere di concentrarci e pensare solo a trovare una via d’uscita da questo momento. Le prossime tre partite saranno decisive per la classifica finale. Vogliamo mantenere il secondo posto e arrivare a metà maggio nella migliore condizione possibile e questo lo potremo fare solo se tutte le nostre energie fisiche e mentali saranno rivolte ad un unico obiettivo” – queste le parole di Stefano Posterivo.

