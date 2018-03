Lantech Plebiscito Padova – Uvse Budapest. Euro League Quarter Finals al Plebiscito

Dopo la deludente prestazione di mercoledì contro Catania, le Lantech Girls hanno l’occasione per tornare a brillare, così come fecero in Ungheria. 4 tempi per conquistare l’accesso alla tanto ambita Final Four di Euro League. 4 tempi per scrivere una nuova pagina della storia della pallanuoto padovana. 4 tempi in cui Teani&Co dovranno dimostrare tutto il loro valore.

Le magiare all’andata furono fermate sul 7-7 dopo una gara giocata colpo su colpo in cui le padovane son state trascinate da una scatenata Alessia Millo ed un gioco corale preciso e grintoso. Proprio grinta e precisione son le qualità delle Lantech Girls che coach Posterivo vuol vedere nuovamente in vasca.

Con fischio d’inizio alle ore 19 il 17 marzo, allo Stadio della Pallanuoto del Plebiscito, la pallanuoto Padova ritrova la “Coppa Campioni”; ci si aspetta una folto pubblico presente al match, i tifosi della Curva Sud chiedono l’aiuto di tutti gli appassionati per sostenere le ragazze in questa ennesima sfida.

Da segnalare la presenza in panca con l’UVSE, in veste di dirigente, di Tibor Benedek, vecchia gloria della pallanuoto mondiale, ex Roma e Recco, nonché tre volte medaglia d’oro alle Olimpiadi (2000, 2004, 2008).

