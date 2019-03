Larry Ochs “The fictive five”, jazz al Cinema Teatro Torresino

Continua a muoversi nel solco della musica più libera e originale d’oggi la stagione di eventi 2019 targata Centro d’Arte, la storica associazione sbocciata all’interno dell’Ateneo patavino con il fermo obiettivo di seguire l’evoluzione dei linguaggi musicali e di portarli ad un pubblico non soltanto di cultori. Il nuovo appuntamento in programma giovedì 14 marzo alle ore 21.00 vede sul palco del Cinema Teatro Torresino di Padova “The Fictive Five”, quintetto newyorkese capitanato dal sassofonista californiano Larry Ochs: un esempio di quanto sia sempre fruttuoso il dialogo con la tradizione, prassi tipica del jazz.

L’alchimia si è realizzata nel 2013, quando Ochs fu invitato a suonare allo Stone di New York, e da allora è stata più forte di qualsiasi distanza: prima una serie di concerti nel 2014 e a seguire un album prodotto da John Zorn, intitolato appunto “Fictive Five”, hanno trasformato una collaborazione estemporanea in un gruppo solido con una sua indole sonora. Il quintetto, che vanta al suo interno pure dei solisti-compositori di primo piano quali Nate Wooley e Harris Eisenstadt, si rifà esplicitamente alla lezione dell’ultimo Coltrane e ai New York Contemporary Five di Archie Shepp e Don Cherry, ma tante sono le sfumature e le dinamiche caratteristiche, frutto della somma fra le attitudini dei protagonisti coinvolti. Nei Fictive Five scrittura e improvvisazione si intrecciano con estrema naturalezza traghettando il suono verso un’emozionante imprevedibilità: i fiati controbattono alla sezione ritmica enfatizzata dalla corposità dei due contrabbassi, dando vita ad energiche esplosioni o a miti paesaggi meditativi. È una musica che omaggia il jazz del passato senza rinunciare alla ricerca degli ultimi anni. Larry Ochs si è affermato nel ROVA Saxophone Quartet (fresco di quarantennale) ma si è distinto anche alla testa di proprie formazioni o nelle decine di collaborazioni con i nomi più autorevoli della musica improvvisata. Nate Wooley è tra i trombettisti più richiesti della scena odierna, virtuoso dello strumento con il suo quintetto, oppure in solo e nelle più diverse combinazioni. Il contrabbassista Ken Filiano è attivo dalla seconda metà degli anni Ottanta e ha preso parte a decine di incisioni. Pascal Niggenkemper è il più giovane del gruppo, ma il suo talento svetta in ogni progetto (è specialista nella performance per basso solo). Harris Eisenstadt è batterista ma anche acclamato leader e compositore (Canada Day il suo gruppo). Una curiosità: 40 anni fa Larry Ochs debuttò in Italia insieme al ROVA Saxophone Quartet proprio a Padova.

Larry Ochs “The fictive five”

Giovedì 14 marzo 2019 ore 21

Teatro Torresino, Padova

Biglietti

Interi euro 12

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) euro 5

Studenti Università di Padova euro 1

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2019-03-14-larry-ochs/

https://www.facebook.com/events/558160774705330/

Pre info

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it