“Las palabras del baile” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Continua la XXI rassegna teatrale proposta dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Viedelacampo e il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 15 febbraio ore 21

“Las palabras del baile”

Regia e Coreografia Carmen Meloni

Baile Carmen Meloni, Michela Mancini, Raffaella Martella, Ester Bucci

Musica dal vivo chitarra Ricardo García Rubí, cante Ana Rita Rosarillo, flauto Monica Tenev, percussioni Gabriele Gagliarini

Dettagli

La danza parla al mondo primitivo che è in ognuno di noi, il ritmo raggiunge il nucleo “antico”, sopito dal malessere quotidiano. Danzare è il modo più arcaico per esprimere noi stessi, ritrovando il corpo originario che vuole parlare. Così il flamenco diventa un linguaggio universale perché unisce armonia e movimento del corpo al ritmo incessante dei piedi: non bisogna far altro che ascoltare.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/cinema-teatro-giardino-rassegna-di-prosa?view=article&id=2281:carmen-meloni-las-palabras-del-baile&catid=383&idrassegna=36

Biglietti

Per Cristicchi, Perrotta, Monti e Naturalis Labor

Interi euro 18

Ridotti euro 15

Per gli altri spettacoli

Intero euro 14

Ridotto euro 12

Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per le persone oltre i 60 anni, per i soci BCC Roma e soci Cral Ulss 15 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Prenotazioni e prevendite Tel. 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049 9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Biglietteria Teatro Giardino teatroviadelcampo@gmail.com

Associazione Viadelcampo Tel. 349 7368623

renalore@libero.it www.arteven.it

Gallery