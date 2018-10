Lasciateci Sognare: “Il cielo, la terra, il popolo - La formula della distanza” danza al Teatro ai colli

Il dialogo tra presente e passato nella danza del Lu Zheng Ballet

Sabato 20 ottobre (ore 21) al Teatro ai Colli torna il Festival Internazionale di Danza Lasciateci Sognare

Questa 15esima edizione ha davvero un’aria internazionale, ce l’hanno raccontata nelle scorse settimane a passi di danza il ballerino siriano Ahmad Joudeh, il coreografo israeliano Itamar Serussi Sahar ed il collega svedese Mats Ek, ospiti del Galà di danza contemporanea, poi la compagnia di danza polacca Sopot Dance Theatre. Questo settimana la scena sarà per lo spettacolo “Il cielo, la terra, il popolo – La formula della distanza” ideato da Lu Zheng e Churui Jiang, coreografi e studiosi di danza laureati all’Accademia di Pechino, specializzati presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e NaiLong Song.

Nel pomeriggio i coreografi terranno un laboratorio di danze tradizionali cinesi (ore 15.30).

Il progetto, che andrà in scena sabato 20 ottobre alle 21 sul palcoscenico del Teatro ai Colli all’interno della programmazione del Festival de La Sfera Danza, nasce dall’idea di far dialogare sul palcoscenico due mondi, tecniche e linguaggi culturalmente differenziati, la danza popolare tradizionale cinese e le forme contemporanee occidentali. Da una parte, c’è il desiderio di promuovere la cultura tradizionale cinese in Italia attraverso l’arte della danza; dall’altra, la volontà di portare in scena gli anni di studio alla Beijing Dance Academy, durante i quali i coreografi hanno interiorizzato la danza tradizionale e popolare cinese nelle sue varie espressioni etniche. Tutto parte dalla distanza tra due punti. La distanza e il tempo sono gli elementi base che costituiscono il nostro mondo reale. Lo spettacolo di danza “La formula della distanza” mostra con i linguaggi della danza contemporanea un percorso psicologico tipico della società contemporanea: ognuno di noi si trova a dover affrontare la pressione esistenziale e la contraddizione della realtà, ognuno di noi durante il processo di relazione con un altro individuo o con il gruppo possiamo aver sperimentato una dislocazione della cognizione e un turbamento della coscienza che solo dopo un’attenta riflessione su tutte le difficoltà si arriva all’armonia perfetta.

Sul palcoscenico danzeranno: Arianna Limina, Antonio Buonaiuto, Alessandra Berti, Chiara Vecchiato, Chiara Zanaga, Francesco Palmitesta, Marta Pendenza, Marco Belsito, Margherita Petrosino, Perla Gallo, Silvia Legato, Stefano Neri.

Nel pomeriggio alle ore 15.30 alla Sala Prove del Teatro ai Colli i docenti Lu Zheng e Nai Long Song terranno un laboratorio di Danze Tradizionali Cinesi. Per info e iscrizioni scrivere a lasferadanza@gmail.com

