“Non c’è solo il presente. La lezione del latino e la nobiltà della politica” al Collegio Morgagni

«Chi stacca la spina della storia e della memoria ha una sola alternativa: l’ignoranza e la negazione di sé. La continuità e trasmissione della fiaccola della cultura di generazione in generazione – dimensione così distante dal nostro oggi schiacciato dalla dittatura del presente e deprivato della memoria - è a fondamento delle grandi istituzioni millenari. Solo questa eredità e responsabilità della storia ci consente di capire e di cambiare, senza piangere né ridere. Il resto è pulvis et umbra. Se non vogliamo essere “gli uomini del momento” o “i servitori del giorno”, dobbiamo distendere l’arco del tempo e saper guardare contemporaneamente avanti e indietro». Così il latinista Ivano Dionigi ricordava nel discorso con cui prendeva congedo dalla carica di rettore dell’Università di Bologna.

Scaria la locandina dell'evento

Il latino cosa ci ha insegnato e cosa insegna ancora oggi? Lingua della storia e della cultura, il latino è oggi una lingua morta, tuttavia resistente in alcuni registri di uso comune, il cui lessico ci riconsegna il volto autentico delle parole, la centralità del tempo, il latino come lingua della temporalità che ci spinge a comparare tradizione e innovazione e infine la nobiltà della politica, ovvero il latino come lingua della res publica, di quella “cosa di tutti” che è la politica, ci rammenta che l’uso più nobile della virtus è nel “governo della città” e che il pronome più naturale e più bello è “noi” e non “io”.

Per approfondire questo tema, giovedì 9 febbraio alle 17.30 in Aula Magna del Collegio Morgagni in via S. Massimo 33 a Padova, la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Padova organizza l’incontro dal titolo “Non c’è solo il presente. La lezione del latino e la nobiltà della politica” a partire dal volume di Ivano Dionigi, Il presente non basta. La lezione del latino, Mondadori 2016.

Sono previsti gli interventi di Gianluigi Baldo, Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova, Ivano Dionigi, Presidente Almalaurea, Presidente Pontificia Accademia di Latinità, Paolo Possamai, Direttore de Il mattino di Padova, Giuseppe Zaccaria, già Rettore dell’Università di Padova e Presidente Ente Nazionale Francesco Petrarca.