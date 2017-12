Latinos ✦ Fiesta al Fish

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/365030517256500/

Il delirio del carnevale di Rio, la pace di una spiaggia di Copacabana, il calore di una fiesta Cubana tra una salsa, un trenino e un bel po’ di reggaeton: tutto il calore, i colori e la FIESTA del Sud America a riscaldare l’autunno padovano!

L A T I N O S

Musica latina a 360°

djset: Di Chiaro

FREE ENTRY dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai Soci; se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco - Fishmarket, puoi fare quella 2017 (valida fino aL 01.01.2018) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli direttamente all’ingresso o puoi inoltrare la domanda da casa al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

APERTURA PORTE • 22

CHIUSURA • 04.30

[english]

Some Rio Carioca Carnival madness, but also the relaxing mood of Copacabana beach, a wicked salsa from a Cuban Fiesta, and a great ton of #reggaeton: the heat, the colours and the spirit of South America warm up this early autumn dancefloor in Padua!

L A T I N O S

360° latin music

djset_ Di Chiaro

✦✦✦

FREE ENTRY FROM 10 PM TO 11.30 PM

3 euro (including a free vodka shot) AFTER 11.30 PM

MEMBERSHIP CARD REQUIRED