Claudio Laudiani "Hypnagogia 3", mostra alla Galleria Città di Padova

Claudio Laudiani, Hypnagogia 3

Inaugurazione sabato 28 settembre ore 18

28 settembre – 12 ottobre 2019

Dettagli

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promuove, in collaborazione con la l’Associazione Culturale Artistica Città di Padova, la mostra Hypnagogia 3, personale dell’artista Claudio Laudani, che sarà inaugurata sabato 28 settembre 2019, alle ore 18.00 presso la Galleria Città di Padova in Vicolo Santa Margherita n. 2 (laterale Via San Francesco).

Il termine Hypnagogia rinvia alle esperienze vissute durante lo stadio di transizione fra la veglia e il sonno: stato intermedio di “sogno lucido” , nel quale l’essere umano abbandona le difese razionali pur rimanendo in qualche modo vigile e per così dire più ricettivo, più “sensibile”.

È da questo spazio che emergono le particolari visioni dell’artista: i dipinti esposti, una trentina, rientrano, secondo l’autore in una sorta di “pittura fossile, non solo per la pietrificazione delle forme ma anche delle emozioni, che lasciano spazio a un rumore di fondo di angoscia e di morte, propria della condizione umana. Il silenzio delle pietre è la dimensione eterna del non esistere”.

Un suo dipinto con San Francesco Penitente si trova nella chiesa di San Francesco Grande in Padova, nella cappella delle Stimmate: si tratta di un rifacimento caravaggesco, in cui Laudani stravolge il luminismo del quadro e il concetto stesso di copia usando l’olio emplastico al litargirio.

Laureato in matematica all’Università di Padova, Claudio Laudani ha frequentato l’Accademia del ferro di Toni Benetton e successivamente lo studio degli scultori Romano e Ruggero Abate e Sergio Longo. Iniziatosi come autodidatta alla pittura, viene scoperto nel 2002 dallo scrittore padovano Giulio Mozzi che inventa un modo di narrare ispirato alle sue opere. Vari scrittori apprezzano e scrivono sulla sua attività artistica, tra cui Umberto Casadei e Vitaliano Trevisan. Quest’ultimo, collezionista di alcuni suoi lavori, ad una mostra personale di Claudio Laudani legge alcuni inediti del suo romanzo Works, poi pubblicato da Einaudi.

Info

Galleria Città di Padova

Vicolo Santa Margherita, 2 - laterale Via San Francesco

Dal 28 settembre al 12 ottobre 2019 h. 16-19.20. Chiuso la Domenica. Ingresso libero



Info web

https://www.facebook.com/cittadipadovaarte/