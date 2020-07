Laura Pirri acoustic LP al Teatró di Abano Terme

Dopo mesi di canzoni stonate e dj set dal balcone di casa nostra, al Teatrò di Abano Terme tornano i concerti dal vivo.

Ogni domenica il palco antistante al teatro, vicino all'area dedicata al food & beverage, si animerà con spettacoli dedicati alla musica, alternando di volta in volta i generi più diversi per accontentare i gusti di tutti.

L'evento di domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio avrà l'onore di riscaldare le ugole del pubblico presente Laura Pirri che assieme alla sua band acustica riproporrà i più grandi sucessi pop, rock e soul riarrangiati, giocati, improvvisati e stravolti.

Durante la serata i clienti potranno rinfrescare le loro ugole accaldate con i gustosi cocktail ed aperitivi preparati da Leonardo durante il suo aperishow.

I prossimi appuntamenti

Le serate musicali continueranno per tutto il mese di luglio con i seguenti appuntamenti: il 12Luglio avremo Amber Clouds, l’unione di due voci complementari per dar vita ad un sound tutto nuovo, che mescola le atmosfere eteree dell’ Indie al calore del Soul; il 19 Luglio gli Humbles, una indie pop cover band e il 26 Luglio i Time Break, incontro tra 4 musicisti, uniti dalla comune passione per il blues in tutte le sue sfumature. Dal rock-blues al country, dal funky al southern rock un repertorio di classici e di cover reinterpretate ma sempre con grande rispetto per l’originale. Il live diventa una jam session nella quale ogni musicista può esprimersi attraverso un percorso nella storia di questa musica.

Vi aspettiamo ogni domenica qui al Teatrò in via Appia Monterosso 29 ad Abano Terme.

I biglietti sono acquistabili online sul sito Vivaticket oppure direttamente la sera dell’evento al botteghino del teatro al costo di 6 euro (inclusa consumazione).

Per info e prenotazioni: