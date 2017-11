Lavorare nella cooperazione, forum al Bo

Martedì 21 novembre alle ore 14 in Aula Magna di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova in vista del primo Forum nazionale della Cooperazione in programma nella primavera 2018, sarà ospite al Bo in rappresentanza del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, la dott.ssa Emanuela Benini dell’Associazione Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il nostro Ateneo, da tempo protagonista di azioni di cooperazione, rilancia con forza il tema, rinnovandolo nei contenuti e nell’approccio. Un cambio di passo si impone: coniugare innovazione e cooperazione, promuovere la sostenibilità e attivare sinergie vincenti con il territorio. Aprirsi al mondo per scoprire nuove opportunità di lavoro e per costruire insieme una società globale più equa.

“Vogliamo raccogliere i messaggi dei giovani e portarli al primo Forum Nazionale della Cooperazione - ha detto Mario Giro - e vogliamo far conoscere le concrete opportunità professionali che il mondo della cooperazione già offre: la cooperazione non è solo una visione del mondo che può cambiare la prospettiva di sviluppo futuro, ma può diventare anche un’importante opportunità professionale per tanti giovani. Non basta fare cooperazione, è necessario raccontare al Paese come ha cambiato tante vite e spiegare che si tratta di un investimento per il futuro dell’Italia”.

Martedì 21 novembre alle ore 14 in Aula Magna di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova dopo l’introduzione del Rettore Rosario Rizzuto e di Alessandro Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali, interverrà Mario Giro, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. A seguire si succederanno le testimonianze e le domande degli studenti in un dibattito moderato da Piergiorgio Sonato, Referente per la Cooperazione internazionale.