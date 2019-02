"Lavoratrici in lotta: quali strumenti di autodifesa?", incontro all'aula studio Vetrina

Venerdì 22, alle ore 19, presso l'Aula Studio Vetrina, ribattezzata "Casa dello sciopero", proseguiremo nel percorso condiviso di costruzione dello sciopero con l'incontro "Lavoratrici in lotta: quali strumenti di autodifesa?"

Parleremo di esperienze lotta e strumenti di autodifesa contro le molestie e discriminazioni sul lavoro.



**A seguire aperitivo benefit per l'8 marzo**

------------



L'8 marzo milioni di donne scenderanno nelle strade per scioperare contro la violenza che attraversa ogni aspetto delle nostra vita di donne e di soggettività non conformi alla norma eterocispatriarcale. Femminicidi, violenza domestica, insulti e molestie per strada e sui posti di lavoro, discriminazioni, gap salariali, ricatti, sfruttamento, precarietà che diventa doppio carico di lavoro e salari dimezzati, welfare inesistente e lavoro di cura gratuito e sfruttato... Contro questa violenza strutturale noi scioperiamo! Qui l'appello allo sciopero di Non una di meno: https://nonunadimeno.wordpress.com/2019/01/23/non-una-di-meno-l8-marzo-noi-scioperiamo/

In vista dell'8 marzo prosegue il ciclo di incontri organizzato da NUDM a Padova. Questo venerdì ci confronteremo sul tema delle molestie e delle discriminazioni sui luoghi di lavoro, interessandoci sia all'aspetto giuridico della questione sia alle risorse e strategie di autorganizzazione e autodifesa sindacale.

All'incontro interverranno:

*** L'avv. Antonella Tosetto, che si occupa di contrattualistica, diritto commerciale e diritto del lavoro. L'avvocata ci parlerà delle normative europee in materia di molestie nei luoghi di lavoro e dell'attuazione di tali normative in Italia.

*** Zoe e Dario del collettivo milanese Ri-Make, che ci parleranno del laboratorio sull'autodifesa sindacale che stanno portando avanti in vista dell'8 marzo, raccontandoci com'è stato ideato e quali questioni sono emerse fino ad ora.

*** Rappresentanti delle CLAP - Camere del Lavoro Autonomo e Precario Roma, che hanno seguito casi di molestie e discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, e la vertenza delle e dei dipendenti di AGAPE Cooperativa Sociale Onlus (http://www.clap-info.net/2019/01/pisa-valdera-successo-dello-sciopero-incontro-col-sindaco-di-pontedera/). Le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno protestato in nome di condizioni di lavoro dignitose e di una equa retribuzione.

*** Le lavoratrici di Italpizza iscritte a S.I. COBAS in sciopero contro molestie, umililazioni e sfruttamento (https://sicobas.org/2019/01/22/italpizza-modena-comunicato-stampa-sulla-vertenza-e-lo-sciopero-di-lunedi-22-01/comment-page-1/)

Ci vediamo alla Casa dello sciopero, in aula studio Vetrina, all.

Lo sciopero femminista è la risposta!

#nonunadimeno

#lottomarzo

#noiscioperiamo

#nosotrasparamos

#agitazionepermanente