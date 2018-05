Domenica 3 giugno si tiene la 15esima edizione de "I lavori di una volta" a Grantorto, la manifestazione dedicata gli antichi mestieri con esposizione di bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale, fattorie didattiche con animali da cortile nel Brolo del Prete, mostra di pittura, degustazione di piatti tipici veneti, animazione e laboratori per ragazzi.

Programma

ore 10

Apertura manifestazione con esposizione di bancarelle di arti e mestieri di una volta e prodotti tipici, artigianato locale nella via del centro del paese con negozi aperti

Stand con realtà artigianali e commerciali locali nella piazza don G. Gennari

Visita agli ambienti di una vecchia casa rurale dell’800 e vecchia scuola

Fattoria didattica nel Brolo del Prete

Mostra di pittura al centro culturale G.M. Zecchinelli e all'aperto

Animazione e laboratori per ragazzi con giochi di un tempo

Itinerario dei sapori nella via del paese con prodotti locali

Dimostrazione e lavorazione in loco degli antichi mestieri

ore 16

Trebbiatura nel Brolo del Prete con figuranti

Musica, canti e balli della tradizione popolare veneta con il coro I Du Muini e ballincontrà di Villaverla

Lavorazione del latte con produzione della Tosella, tipico formaggio veneto

Degustazione di piatti tipici veneti

Informazioni

Municipio

049.5960003 int. 020

segreteria@comune.grantorto.pd.it

www.comune.grantorto.pd.it