Lavoro dignitoso e inclusivo, incontro alla scuola di psicologia

Può il lavoro, percepito fino a qualche anno fa come fonte soprattutto di identità professionale, di possibilità, di crescita, di strumento di coesione, diventare sostanzialmente elemento divisivo, fonte di vulnerabilità e, conseguentemente, di esclusione?

Sabato 16 febbraio dalle ore 9 in aula 2D della Scuola di Psicologia (via Venezia 12, Padova) si terrà una giornata di studio pubblica dal titolo “Lavoro dignitoso e inclusione. Per tessere contesti e per orientare a sviluppi di qualità per tutti”. Il seminario affronterà queste questioni, farà emergere ragioni, motivazioni e il quadro di lettura della situazione che si presenta di fronte ai nostri occhi. Si cercherà di delineare delle traiettorie, che all’interno di modelli inclusivi e sostenibili dei nostri contesti professionali, possano aiutare a tratteggiare delle piste operative utili a supportare le persone che oggi si trovano a sostenere i costi maggiori.

Il seminario pubblico che rientra tra le attività del master interateneo di II livello “Inclusione e innovazione sociale” proposto dall’Università di Padova, prevede presentazioni teoriche e un confronto sui temi del lavoro dignitoso, della qualità della vita lavorativa e dell’inclusione lavorativa. Per ogni argomento trattato è previsto uno spazio di dibattito fra docenti e partecipanti. Saranno presentate attività e strumenti che possono favorire queste dimensioni e avviare forme di collaborazione con il Larios (Laboratorio di ricerca e intervento per l’orientamento alla scelte) dell’Ateneo per coloro che possono essere interessati a dare vita a progetti pilota incentrati sulle tematiche prese in esame nel corso della giornata.

«La giornata di studio – dice la prof.ssa Laura Nota, Delegata del Rettore per l’inclusione e la disabilità dell’Università di Padova – è ben sintetizzata e presentata dall’immagine che accompagna il programma dei nostri lavori e si rivolge a tutti coloro (istituzioni, lavoratrici e lavoratori) che sono interessati a promuovere e a ‘tessere nuovi contesti, inclusivi e sostenibili’, che siano di qualità per tutti. Per questo c’è bisogno di innovazione e di operatori e professionisti ‘originali e creativi’ che sappiano anche inventare qualcosa che non c’è, ovvero professionisti e professioniste che puntino al miglioramento in modo dinamico, realizzando azioni e progetti ‘contestualmente dedicati’, capaci di ridurre le disuguaglianze, le discriminazioni, gli stereotipi e i pregiudizi, di promuovere linguaggi inclusivi, relazioni improntate ad umanità, equità, solidarietà, e di rendere viva una rete di supporti attenta e proattiva.»

Intervengono: Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA dell’Università di Padova, Laura Nota, Salvatore Soresi, Dipartimento FISPPA, Vando Borghi, docente dell’Università di Bologna, Giorgio Gosetti, docente dell’Università di Verona, Devi Sacchetto e Francesca Alice Vianello, docenti dell’Università di Padova e Jonas Masdonati, docente dell’Università di Losanna.

È prevista la partecipazione dei docenti del Larios Team Unipd: Ilaria Di Maggio, Maria Cristina Ginevra, Laura Nota, Sara Santilli e Salvatore Soresi.

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl7VIYf2V7K6uk93HmUJ7su0VVbMLBQ3Gs9S4r8Vcfazdl4A/viewform