Lavoro e impresa nell’ottica di un Veneto sostenibile e competitivo, incontro alla sala "Caduti di Nassiriya"

Mercoledì 10 luglio dalle ore 18.30 alle 20.30, c/o Sala Caduti di Nassiriya, sotto la torre dell’orologio in piazza dei Signori, Padova in programma l'incontro "Lavoro e impresa nell’ottica di un Veneto sostenibile e competitivo". Un modo per tenersi al passo con il lavoro che cambia: la vera sfida dell’economia italiana.

Dettagli

Occupazione e condizioni di lavoro sono questioni cruciali per la crescita di un Paese. Tuttavia, i numeri che ci vengono presentati quotidianamente sembrano indicare una situazione di perenne stagnazione, sia per quanto riguarda la partecipazione delle nuove generazioni che per l’estensione delle pari opportunità: il 32% dei giovani tra 15-24 anni e il 60% delle donne non lavora, contro una media europea del 17% e del 50%. Inoltre, regioni diverse presentano priorità e problemi diversi, come per il Veneto, dove la percentuale di laureati che abbandonano la regione continua a crescere.

Durante l’evento avremo modo di discutere di questi e altri problemi con diversi esperti e protagonisti del settore, tra cui il dott. Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova. Porta i saluti istituzionali il consigliere Enrico Fiorentin.

L'incontro - aperto alla cittadinanza - non avrà valore politico, ma prettamente divulgativo. Il principale interesse di Volt è infatti quello di promuovere la corretta informazione della comunità su temi rilevanti per il presente e alimentare un sano dibattito, in questo caso, sul futuro del lavoro nella nostra regione. Seguirà una discussione aperta con il pubblico.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere la propria adesione alla campagna di raccolta firme “Figli Costituenti”, per portare avanti le sfide come l’equità generazionale, la crescita sostenibile e la difesa dell’ambiente.

L’evento è promosso e organizzato da ​Volt Italia​, partito nazionale parte del movimento politico paneuropeo Volt Europa - che conta oggi già 50 mila membri in 33 paesi europei e ha da poco eletto il suo primo eurodeputato in Parlamento.

Si tratta del primo partito transnazionale con un programma comune per tutti i paesi dell’UE.

