Job meeting 2019 al San Gaetano: opportunità di lavoro, stage e formazione

Arriva a Padova il Job Meeting, una giornata di assunzioni per migliaia di giovani Job meeting Padova

Mercoledì 27 marzo h. 9 - 16 al centro culturale San Gaetano - Via Altinate 71. Una giornata speciale per il lavoro e i giovani.

Dettagli

Una giornata speciale per il lavoro e i giovani.

Mercoledì 27 marzo dalle 9 alle 16, oltre 30 importanti aziende nazionali e internazionali saranno a Padova per assumere centinaia di laureati e laureandi. Torna nella città del Santo, presso la rinnovata location del centro culturale San Gaetano, il Job Meeting, la più importante manifestazione italiana dedicata all’incontro tra mondo dell’università e mondo imprenditoriale.

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative e per chiunque voglia cambiare professione.

Job Meeting Padova, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale basato su incontri in aula, attività informative erogate ai desk e consulenze individuali gratuite.

Durante l’intera giornata, che vedrà la partecipazione di migliaia di laureandi e laureati provenienti da tutta Italia, si terranno senza sosta dalle 9 alle 16 colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite sulla ricerca del lavoro, correzione cv, gaming e sfide per selezionare i migliori talenti.

Per i giovani alla ricerca del lavoro il Job Meeting Padova sarà dunque una giornata da non perdere, con la possibilità di incontrare di persona decine di manager aziendali e selezionatori, parlare con tutor professionisti che li indirizzeranno alle aziende più giuste e trovare finalmente l’agognato lavoro.

All’interno della giornata:

> Tutto il giorno: Job Meeting eXperience! Oltre ad assistere ai Workshop e a consegnare il CV alle aziende presenti, i partecipanti potranno prendere parte ad un innovativo percorso guidato che, in tre step, li conduce dalla scoperta delle soft skill fino al colloquio di lavoro!

> Entro le 13. CV Straordinari, il primo Creative Contest contro il logorio del CV in formato europeo! Tutti i partecipanti possono presentare all’ingresso il proprio CV innovativo ed originale: sono accettati cv in ogni tipo di formato, anche quello multimediale. In palio per il vincitore un buono Amazon di 250 euro e colloqui esclusivi con le aziende presenti.

L’accesso e tutte le attività proposte sono gratuite.

Tutte le informazioni sul programma dell’evento all’indirizzo: padova.jobmeeting.it